MCU hayranları, yeni Marvel filmleri için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Ancak çekimlerde yaşanan sıkıntılar yüzünden ne yazık ki Disney'den kötü bir haber geldi ve şirket, domino etkisinde bir krizin yaşanmaması için Doctor Strange, Thor ve Black Panther filmlerinin vizyon tarihini ertelediklerini açıkladı. Disney yapımcılığında ertelenen filmlerin arasında aynı zamanda Indiana Jones da yer aldı.

4. evreye geçen Marvel, film çekimleri konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Kronolojik bir sıraya ve bağlantılara sahip olduğu için her bir filmin yayın tarihine önem veren şirket, uzun yıllardır sahibi olan Disney birlikte Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmlerinin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı.

Şirket, aynı zamanda 29 Temmuz 2022'de vizyona girecek yeni Indiana Jones filmini de bir yıl ertelediğini dile getirdi. Tüm bu değişikliklerden sonra Marvel hayranları, 4. evrede geçecek filmler için biraz daha bekleyecekmiş gibi görünüyor.

Disney, tek bir aksiliğin domino etkisi yaratmasından korkuyor

Marvel, Black Widow'dan alamadığı başarıyı Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nden almış, filmin gişe rekorları kırması şirket için de sürpriz olmuştu. Elde edilen bu beklenmedik başarının ardından diğer filmlerinde de aynı etki etmeyi hedefleyen Marvel ve Disney, hedef listesinin ilk sırasına Eternals'ı koymuş durumda.

Yapılan açıklamalara göre vizyon tarihlerinin ertelenmesinin ardındaki sebep tam olarak gişe hedefleri değil. Disney, şu anda çekimleri devam eden filmlerde herhangi bir aksilik yaşanmasından korkuyor. Ayrıca bir filmin önceden veya gereğinden sonra yayınlanmasının kronolojik olarak bir domino etkisi yaratacağını düşünerek kendisini garanti altına almak istiyor.

Ertelenen Indiana Jones filminin ertelenme sebebi diğerlerinden biraz daha farklı. Filmin başrol oyuncusu Harrisson Ford, çekimler sırasında geçirdiği kaza sonucunda omzundan yaralandı ve bir süre çekimlere devam edemeyeceğini belirtti.

Ertelenen filmler ve yeni vizyon tarihleri: