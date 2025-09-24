Tümü Webekno
Disney+ abonelik fiyatına zam gelebilir

Disney+, 21 Ekim'den itibaren ABD'de tüm abonelik fiyatlarına zam yapıyor. Reklamlı plan 11,99 dolara, reklamsız plan ise 18,99 dolara çıkacak.

Disney+ abonelik fiyatına zam gelebilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Disney, 21 Ekim 2025’ten itibaren ABD’deki Disney+ abonelik fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Reklamlı abonelik planı aylık 2 dolar artışla 11,99 dolara yükselecek. Reklamsız “Premium” plan ise 3 dolar artarak 18,99 dolar olacak.

Yıllık abonelik seçenekleri de bu artıştan etkilenecek. Premium yıllık plan 30 dolar artarak 189,99 dolara çıkacak. Disney’in Hulu ve ESPN gibi içeriklerle sunduğu bundle seçeneklerinde de benzer oranlarda fiyat artışları görülecek.

Disney bu artışları, yayın platformlarından daha fazla kâr elde etmek ve hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yapıyor. Şirket, son üç yıldır düzenli olarak fiyatlara zam yapıyor ve bu trendin devam edeceği öngörülüyor.

Fiyat artışı duyurusu, Jimmy Kimmel’ın şovunun Disney tarafından yayından kaldırılması krizi sonrası geldi. Bazı analistlere göre bu zam kararı, olası abonelik iptallerini kontrol altında tutmak için zamanlaması öne çekilerek açıklandı.

Disney

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

