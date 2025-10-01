Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Disney+ Abonelik Ücretlerine %51'e Varan Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Disney+ Türkiye fiyatlarına %51'e varan oranda büyük zam geldi. İşte yeni Disney+ fiyatları.

Disney+ Abonelik Ücretlerine %51'e Varan Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan Disney+, Türkiye’de de yüksek abone sayısıyla popülerdi. Platform, hem reklamlı hem de daha uygun fiyata reklamsız abonelik paketlerini kullanıcılara sunuyordu.

Ancak bugün Disney+ abonelerini veya abone olmayı planlayanları üzecek bir haber geldi. Öyle ki şirketin resmi fiyat bilgilendirme sayfasından yaptığı açıklamaya göre paket fiyatı %51’e varan oranda zamlandı.

Zammın ardından Disney+ fiyatları

disen

Abonelik Eski fiyatı Yeni fiyatı
Reklamsız Disney+ (Aylık) 349,90 TL 449,90 TL (%28 zam)
Reklamsız Disney+ (Yıllık) 3.499 TL 3.449 TL (Zam yok)
Reklamlı Disney+ (Aylık) 164,90 TL 249,90 TL (%51 zam)
Reklamlı Disney+ (Yıllık) 164,90 TL 1.649 TL (Zam yok)

Fiyatlara baktığımızda yalnızca aylık aboneliklere zam geldiğini görüyoruz. Reklamsız pakette %28, reklamlıda ise %51 oranında zam yapılmış. Yıllıkların fiyatları ise hâlâ aynı.

Hâlihazırda aboneler, 4 Kasım itibarıyla yeni ücretleri ödemeye başlayacak

Eğer Disney+'a abone değilseniz ve yeni aboneyseniz direkt yeni fiyatları göreceksiniz. Ancak eski bir aboneyseniz yeni fiyatlar 4 Kasım'dan sonraki fatura döneminizde size yansıyacak.

Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim