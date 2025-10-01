Disney+ Abonelik Ücretlerine %51'e Varan Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Disney+ Türkiye fiyatlarına %51'e varan oranda büyük zam geldi. İşte yeni Disney+ fiyatları.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan Disney+, Türkiye’de de yüksek abone sayısıyla popülerdi. Platform, hem reklamlı hem de daha uygun fiyata reklamsız abonelik paketlerini kullanıcılara sunuyordu.

Ancak bugün Disney+ abonelerini veya abone olmayı planlayanları üzecek bir haber geldi. Öyle ki şirketin resmi fiyat bilgilendirme sayfasından yaptığı açıklamaya göre paket fiyatı %51’e varan oranda zamlandı.

Zammın ardından Disney+ fiyatları

Abonelik Eski fiyatı Yeni fiyatı Reklamsız Disney+ (Aylık) 349,90 TL 449,90 TL (%28 zam) Reklamsız Disney+ (Yıllık) 3.499 TL 3.449 TL (Zam yok) Reklamlı Disney+ (Aylık) 164,90 TL 249,90 TL (%51 zam) Reklamlı Disney+ (Yıllık) 164,90 TL 1.649 TL (Zam yok)

Fiyatlara baktığımızda yalnızca aylık aboneliklere zam geldiğini görüyoruz. Reklamsız pakette %28, reklamlıda ise %51 oranında zam yapılmış. Yıllıkların fiyatları ise hâlâ aynı.

Hâlihazırda aboneler, 4 Kasım itibarıyla yeni ücretleri ödemeye başlayacak

Eğer Disney+'a abone değilseniz ve yeni aboneyseniz direkt yeni fiyatları göreceksiniz. Ancak eski bir aboneyseniz yeni fiyatlar 4 Kasım'dan sonraki fatura döneminizde size yansıyacak.