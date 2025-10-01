Disney+ Abonelik Ücretlerine %51'e Varan Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan Disney+, Türkiye’de de yüksek abone sayısıyla popülerdi. Platform, hem reklamlı hem de daha uygun fiyata reklamsız abonelik paketlerini kullanıcılara sunuyordu.
Ancak bugün Disney+ abonelerini veya abone olmayı planlayanları üzecek bir haber geldi. Öyle ki şirketin resmi fiyat bilgilendirme sayfasından yaptığı açıklamaya göre paket fiyatı %51’e varan oranda zamlandı.
Zammın ardından Disney+ fiyatları
|Abonelik
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Reklamsız Disney+ (Aylık)
|349,90 TL
|449,90 TL (%28 zam)
|Reklamsız Disney+ (Yıllık)
|3.499 TL
|3.449 TL (Zam yok)
|Reklamlı Disney+ (Aylık)
|164,90 TL
|249,90 TL (%51 zam)
|Reklamlı Disney+ (Yıllık)
|164,90 TL
|1.649 TL (Zam yok)
Fiyatlara baktığımızda yalnızca aylık aboneliklere zam geldiğini görüyoruz. Reklamsız pakette %28, reklamlıda ise %51 oranında zam yapılmış. Yıllıkların fiyatları ise hâlâ aynı.
Hâlihazırda aboneler, 4 Kasım itibarıyla yeni ücretleri ödemeye başlayacak
Eğer Disney+'a abone değilseniz ve yeni aboneyseniz direkt yeni fiyatları göreceksiniz. Ancak eski bir aboneyseniz yeni fiyatlar 4 Kasım'dan sonraki fatura döneminizde size yansıyacak.