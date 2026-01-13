Disney+'ta Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Disney+'ın geniş kütüphanesinde hakettiği değeri görmeyen dizilerin de sayısı bir hayli fazla. İşte o dizilerden bazıları.

Disney+ dendiğinde akla ilk olarak Marvel, Star Wars veya Pixar gibi dev yapımlar gelse de platformun sunduğu içerik sayısı bir hayli fazla. Öyle ki yüzlerce film ve diziye Disney+’tan ulaşabiliyorsunuz. Bu yapımlardan bazıları çok popüler olsa da bazıları hakettiği kadar ilgi görmeyebiliyor.

Biz de bu içeriğimizde Disney**+’ta değeri bilinmeyen harika dizileri** sizler için derledik. Bu dizilerin her biri ekrandan gözünüzü ayıramayacağınız harika saatler geçirmenizi sağlayacak ve neden ilgi görmediğini sorgulamanıza neden olacak.

Reservation Dogs

Yıl : 2021-2023

: 2021-2023 Tür : Dram, komedi, suç

: Dram, komedi, suç IMDb puanı: 8.3

Reservation Dogs, Oklahoma'daki bir yerli rezervasyonunda yaşayan dört gencin hikayesine odaklanıyor. Hayalleri olan Kaliforniya'ya gidebilmek için hem suç işleyen hem de toplumsal normlarla mücadele eden bu gençlerin hayatı, alışık olduğumuz "gençlik dizilerinden" çok daha derin ve samimi bir dille işleniyor. Dizinin en büyük başarısı, Yerli Amerikalıların kültürünü karikatürize etmeden, tüm doğallığıyla ve modern dünyanın zorluklarıyla harmanlayarak anlatması.

Paradise

Yıl : 2025-

: 2025- Tür : Gerilim, gizem

: Gerilim, gizem IMDb puanı: 7.8

Hulu'nun geçen sene yayımlanan ve ilginç konusuyla kısa sürede çok popüler olmayı başaran dizisi Paradise'ın başrolünde Sterling K. Brown var. Şubatta yeni sezonu gelecek dizi, ütopik bir toplulukta meydana gelen sarsıcı bir cinayetin ardından gelişen olayları konu alıyor.

The Orville

Yıl : 2017-2022

: 2017-2022 Tür : Parodi, bilim kurgu

: Parodi, bilim kurgu IMDb puanı: 8.0

Seth MacFarlane tarafından yaratılan The Orville, ilk bakışta bir Star Trek parodisi gibi görünse de çok sağlam bir dizi. 400 yıl gelecekte geçen yapım, Dünya'nın keşif gemilerinden biri olan U.S.S. Orville'in mürettebatının maceralarını konu alıyor. Mizah ve bilim kurguyu birleştirmesiyle hiç sıkılmadan izleyeceksiniz.

Snowfall

Yıl : 2017-2023

: 2017-2023 Tür : Suç, dram

: Suç, dram IMDb puanı: 8.5

Snowfall, F1 filminden tanıdığımız Damson Idris'in yıldızının parladığı yapımdır. 1980'lerin Los Angeles'ına, kokain salgınının başladığı o kaotik döneme ışık tutan Snowfall, suç ve dram türünün sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir dizi.

Dopesick

Yıl : 2021

: 2021 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.6

Bir mini dizi olan Dopesick, gerçek olaylardan uyarlanıyor. Amerika'nın tarihindeki en büyük uyuşturucu krizlerinden biri olan opioid salgınının arkasındaki olayları anlatmasıyla etkileyici bir yapım. Purdue Pharma adlı dev ilaç şirketinin, bağımlılık yapıcı bir ağrı kesiciyi "güvenli" diyerek nasıl piyasaya sürdüğünü ve bu durumun binlerce insanın hayatını nasıl kararttığını izliyoruz. Başrolde de Michael Keaton var.

What We Do in the Shadows

Yıl : 2019-2024

: 2019-2024 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.5

Son yıllarda çıkan en iyi komedilerden biri olan What We Do In the Shadows, Taika Waititi'nin aynı isimli filminden esinlenilen bir yapım. Staten Island'da bir evi paylaşan yüzlerce yıllık dört vampirin ve onların sadık yardımcısının günlük hayatını izliyoruz. Tıpkı The Office gibi mockumentary, yani bir belgesel formatında çekilmesi de diziyi çok daha iyi hâle getiriyor.

Dying for Sex

Yıl : 2025

: 2025 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.6

Popüler bir podcast’ten uyarlanan Dying for Sex, kanser nedeniyle yakında hayatını kaybedeceğini öğrenen bir kadının cinselliği ve özgürlüğü yeniden keşfetme hikâyesini konu alan bir yapım.Kırılganlık, dostluk ve hayatın anlamı üzerine cesur ve dürüst bir yaklaşım sergilemesiyle merakla izleyebileceğiniz bir dizi diyebiliriz. Başroldeki Michelle Williams'ın etkileyici performansını da unutmamak gerek.

Under the Banner of Heaven

Yıl : 2022

: 2022 Tür : Polisiye, gerilim

: Polisiye, gerilim IMDb puanı: 7.5

Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington gibi isimleri kadrosunda bulunduran polisiye türündeki bu yapım, inançlı bir dedektifin vahşi bir cinayeti soruştururken kendi inancını sorgulamaya başlamasını temeline alıyor. Gerçek bir davaya dayanan yapımda cinayetin yanı sıra inanç sistemlerinin ve dini aşırıcılığın insan psikolojisi üzerindeki karanlık etkilerini görüyoruz.