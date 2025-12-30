Disney+'ta Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

En popüler platformlardan biri olan Disney+'ın geniş film kütüphanesinde pek bilinmemelerine rağmen çok iyi olan filmleri derledik.

Marvel’dan Star Wars’a kadar birçok farklı yapımı bünyesinde bulunduran Disney+, Türkiye’deki kullanıcıların da çok ilgisini çekmeyi başaran bir platform. Disney+’ın film kütüphanesi de oldukça geniş. Birçok popüler ve kült yapımı Disney+ üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Biz de bu içeriğimizde Disney+’ın film kütüphanesinde olmasına rağmen pek fazla kullanıcı tarafından bilinmeyen iyi filmleri derledik. Bu filmlerin, platformda çok popüler olmamalarına rağmen harika vakit geçirmenizi sağlayacağının garantisini verebiliriz.

The Fly

Yıl: 1986 Türü: Korku IMDb puanı: 7.6

Efsane yönetmen David Cronenberg'ün en iyi filmlerinden biri olan The Fly, Jeff Goldblum’un canlandırdığı hırslı bilim insanı Seth Brundle'ın bir ışınlanma deneyi sırasında yanlışlıkla bir sinekle aynı kabine girmesi ve yavaş yavaş sineğe dönüşmesini konu ediniyor. Görsel efektleriyle ve mide bulandırıcı makyajlarıyla tarihe geçmeyi başarmış harika bir yapım.

The First Omen

Yıl: 2024 Türü: Korku IMDb puanı: 6.5

1976 yapımı korku klasiği The Omen'ın öncesini anlatan bu film, son yılların en başarılı korku yapımlarından biri olmasına rağmen Disney+ kütüphanesinde biraz sessiz kaldı. Kilise hizmeti için Roma’ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının, inancını sorgulatan ve karanlık bir komployu ortaya çıkaran hikâyesine odaklanıyor.

No One Will Save You

Yıl: 2023 Türü: Bilim kurgu, gerilim IMDb puanı: 6.2

Neredeyse hiç diyalog olmayan bir film olmasıyla dikkatleri üzerine çeken No One Will Save You, izlerken gerim gerim gerileceğiniz bir uzaylı filmi. Filmde, kaygı dolu bir yaşam sürdüren bir kadınınevine girmeyi başaran bir uzaylıyla mücadele etmeye çalışmasını izliyoruz.

Sunshine

Yıl: 2007 Türü: Bilim kurgu IMDb puanı: 7.2

Danny Boyle ve Alex Garland gibi iki dev ismin elinden çıkan Sunshine, ölmekte olan güneşi yeniden canlandırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanının hikâyesini anlatıyor. Değeri yeterince bilinmeyen bilim kurgu filmleri arasında gösterebileceğimiz Sunshine; Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans, Michelle Yeoh, Hiroyuki Sanada gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor.

Fresh

Yıl: 2022 Türü: Gerilim komedi IMDb puanı: 6.7

Sebastian Stan ve Daisy Edgar-Jones başrollü bu film, markette tanıştığı bir adamla görüşmeye başlayan Noa isimli karakterin yaşadıklarını merkezine alıyor. Bu romantik başlangıç, çok geçmeden yerini şoke edici ve karanlık bir gerçeğe bırakıyor.

Bad Times at The El Royale

Yıl: 2018 Türü: Gerilim IMDb puanı: 7.1

California ve Nevada sınırında yer alan, geçmişi karanlık bir otelde yolları kesişen yedi yabancının hikâyesini anlatan bir gerilim filmi Bad Times at The El Royale. Jeff Bridges, Chris Hemsworth ve Dakota Johnson gibi yıldız isimlerle dolu bir kadrosu var.

The Empty Man

Yıl: 2020 Türü: Korku IMDb puanı: 6.2

Vizyona girdiği dönemde pandemi nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremeyen The Empty Man, kayıp bir kızı arayan eski bir polisin, kendini şehir efsaneleri ve ürkütücü bir tarikatın ortasında bulmasını konu alıyor.

The Drop

Yıl: 2014 Türü: Suç IMDb puanı: 7.0

Tom Hardy ve James Gandolfini’nin muazzam performanslar sergilediği bu suç filmi, Brooklyn’in yeraltı dünyasına sakin ama etkileyici bir bakış atıyor. Bir barın, mafyanın kara para transfer noktası olarak kullanılması ve bir soygun girişimiyle başlayan olaylar silsilesini izliyoruz.

Phone Booth

Yıl: 2002 Türü: Gerilim IMDb puanı: 7.1

Neredeyse tek bir mekanda geçmesiyle üne kavuşan Colin Farrell başrollü Phone Booth, ana karakterin bir kulübede çalan telefona cevap vermesini ve hattın diğer ucundaki keskin nişancı tarafından rehin alınmasını konu ediniyor.