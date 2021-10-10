Erotik filmler her ne kadar cinsel içerikleri nedeniyle konuşulsalar da önerdiğimiz bu şahane filmler, hikayeleriyle ve teknik kalitesiyle daha fazla öne çıkıyor. Filmleri izlediğinizde tadı damağınızda kalacak.

Cinsel dürtülerinizi harekete geçirmesi bir kenara, birbirinden usta yönetmenlerin ve oyuncuların elinden çıkan bu kaliteli filmler çeşitli festivallerde adlarından söz ettirdi. Yıllar geçse de eskimeyecek olan bu yapıtlar, vizyona girdikleri döneme göre oldukça cesur oldukları için uzun süre konuşulmuşlardı.

Sharon Stone, Tom Cruise, Monica Bellucci, Daniel Day-Lewis, Eva Green, Michael Fassbender, Léa Seydoux gibi ünlü oyuncuların cüretkar sahneleri bulunuyor.

İzlemeniz gereken en iyi erotik filmler [18+]

Temel İçgüdü (Basic Instinct)

Malèna

Mavi En Sıcak Renktir (La vie d'Adèle)

Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)

Ateşli Geceler (Boogie Nights)

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (The Unbearable Lightness of Being)

Düşler, Tutkular ve Suçlar (The Dreamers)

Hizmetçi (Ah-ga-ssi)

Ananı da! (Y tu mamá también)

Utanç (Shame)

Sharon Stone'un güzelliği, hikayenin gizemi ve gerilimi ile birleşince göz kamaştıran bir film ortaya çıkıyor: Temel İçgüdü (Basic Instinct)

Yıl: 1992

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 7.0

Yönetmen: Paul Verhoeven

Oyuncular: Sharon Stone, Michael Douglas

Yatağında öldürülmüş olarak bulunan gece kulübü sahibi ve eski rock yıldızının cinayeti dedektif Nick Curran tarafından araştırılmaktadır. Cinayet, ünlü yazar Catherine Tramell'in kitabındaki öyküyle birebir aynıdır. Katil bu öyküden fazla etkilenen biri midir, yoksa yazarın ta kendisi midir?

Sicilya kıyısında güneşli ve sakin bir kasaba olan Castelcuto, güzel ve seksi Malèna'nın gelişiyle birlikte hareketlenir: Malèna

Yıl: 2000

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7.5

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

Oyuncular: Monica Bellucci

Bir İtalyan kasabasına yeni gelen Malena, yöre halkının dikkatini çeker. Erkeklerin arzu dolu bakışları arasında kasabada gezerken kadınlar ise nefret dolu bakışlar atmaktadır. Gençler ise bu çekici kadının peşinden ayrılmaz, Renato da onlardan biridir.

2013 Altın Palmiye En İyi Film ödülünü kazanan film, LGBTİ+ sinemasının başyapıtları arasında: Mavi En Sıcak Renktir (La vie d'Adèle)

Yıl: 2013

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7.7

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux

Adele, kızların erkeklerle çıkması gerektiği düşüncesindeyken bir gün bir meydanda Emma'nın mavi saçlarından etkilenir ve hayatı bambaşka bir çizgide ilerlemeye başlar. Artık tutku dolu bir ilişkinin içerisindedir.

Evli bir çiftin psiko-seksüel meceralarını anlatan yapım, yönetmenin de hayatından parçalar taşıyor: Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)

Yıl: 1999

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 7.4

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman

Evli bir çiftin gerilim ve gizem içeren bir hayal alemi... Doktor William Harford, eşinin gizli cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve cinsel keşiflerle dolu yeni bir perde açılır. Kubrick'in yönettiği son film.

Yetişkin içerikli film endüstrisinin zorluklarıyla baş etmeye çalışan karakterlerin öyküsü: Ateşli Geceler (Boogie Nights)

Yıl: 1997

Tür: Dram

IMDb: 7.9

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds

Bir gece kulübünde çalışan ve sinema sektöründe aktör olarak kariyer yapmak isteyen Eddie Adams, kendisini bir yönetmen aracılığıyla yetişkin film sektöründe bulur. 1970'lerin sonlarında geçen film, o dönemki sektörün arka planında yaşanan zorluklara odaklanıyor.

Bir Milan Kundera romanından uyarlanan film, erotizmin modern başyapıtları arasında yer alıyor: Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (The Unbearable Lightness of Being)

Yıl: 1988

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7.3

Yönetmen: Philip Kaufman

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche

Thomas, Prag'da yaşayan yakışıklı ve çapkın bir beyin cerrahıdır. Çok eşliliğe düşkündür, evli olsa da metresiyle olan ilişkisine devam eder.

Üç öğrencinin birbirlerinin hayatlarını ve cinselliklerini test ettikleri ve nereye kadar gitmeye cesaret edeceklerini gösteren cesur bir yapım: Düşler, Tutkular ve Suçlar (The Dreamers)

Yıl: 2003

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7.2

Yönetmen: Bernardo Bertolucci

Oyuncular: Eva Green, Michael Pitt, Louis Garrel

Isabelle ve kardeşi Theo, anne babaları tatile gittiğinde, Paris'te öğrenci olan Amerikalı Matthew'u evlerine davet ederler. Üçlü, evde kaldıkları süre boyunca duygularını ve cinselliklerini keşfe çıkarlar.

İhtiyar Delikanlı'nın (Oldboy) yönetmeni; şehvet, entrika ve cinsel gerilimle örülü göz alıcı bir öykü sunuyor: Hizmetçi (Ah-ga-ssi)

Yıl: 2016

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

IMDb: 8.1

Yönetmen: Park Chan-Wook

Oyuncular: Kim Min-hee, Kim Tae-ri

Sarah Waters'ın "The Fingersmith" adlı romanından uyarlanan yapım, 1930'larda Japon işgali altındaki Kore'de geçiyor. Film, zengin bir Japon kadın, onun zenginliğini ele geçirmeye çalışan Koreli bir adam ve adamın tuttuğu Koreli bir hizmetçi arasındaki entrika etrafında dönüyor.

Bu şehvetli yol filmi, iki çocukluk arkadaşının yaşça daha büyük bir kadınla çıktıkları uzun bir yolculukta başlarından geçenleri konu alıyor: Ananı da! (Y tu mamá también)

Yıl: 2001

Tür: Dram, Macera, Komedi

IMDb: 7.6

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna

Bu üçlü, mitolojik bir kumsalın arayışı içinde Meksika'yı baştan sona kat ederken, ülkenin toplumsal açıdan ne kadar karmaşık ve dinamik olduğunu gösteren yöreler ve insanlarla karşılaşıyor.

Seks bağımlısı bir adamın depresif hikayesini merkezine alan bir New York draması: Utanç (Shame)

Yıl: 2011

Tür: Dram

IMDb: 7.2

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Michael Fassbender, Carey Mulligan

Seks bağımlısı bir adam, yanına kız kardeşinin taşınmasıyla birlikte hayatında beklenmedik değişiklikler yaşayacaktır. Çünkü Brandon'ın kız kardeşi Sissy, geçmişlerinden kalan acı hatıraları da beraberinde getirmiştir.