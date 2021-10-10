Cinsel dürtülerinizi harekete geçirmesi bir kenara, birbirinden usta yönetmenlerin ve oyuncuların elinden çıkan bu kaliteli filmler çeşitli festivallerde adlarından söz ettirdi. Yıllar geçse de eskimeyecek olan bu yapıtlar, vizyona girdikleri döneme göre oldukça cesur oldukları için uzun süre konuşulmuşlardı.
Sharon Stone, Tom Cruise, Monica Bellucci, Daniel Day-Lewis, Eva Green, Michael Fassbender, Léa Seydoux gibi ünlü oyuncuların cüretkar sahneleri bulunuyor.
İzlemeniz gereken en iyi erotik filmler [18+]
- Temel İçgüdü (Basic Instinct)
- Malèna
- Mavi En Sıcak Renktir (La vie d'Adèle)
- Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)
- Ateşli Geceler (Boogie Nights)
- Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (The Unbearable Lightness of Being)
- Düşler, Tutkular ve Suçlar (The Dreamers)
- Hizmetçi (Ah-ga-ssi)
- Ananı da! (Y tu mamá también)
- Utanç (Shame)
Sharon Stone'un güzelliği, hikayenin gizemi ve gerilimi ile birleşince göz kamaştıran bir film ortaya çıkıyor: Temel İçgüdü (Basic Instinct)
- Yıl: 1992
- Tür: Dram, Gizem, Gerilim
- IMDb: 7.0
- Yönetmen: Paul Verhoeven
- Oyuncular: Sharon Stone, Michael Douglas
Yatağında öldürülmüş olarak bulunan gece kulübü sahibi ve eski rock yıldızının cinayeti dedektif Nick Curran tarafından araştırılmaktadır. Cinayet, ünlü yazar Catherine Tramell'in kitabındaki öyküyle birebir aynıdır. Katil bu öyküden fazla etkilenen biri midir, yoksa yazarın ta kendisi midir?
Sicilya kıyısında güneşli ve sakin bir kasaba olan Castelcuto, güzel ve seksi Malèna'nın gelişiyle birlikte hareketlenir: Malèna
- Yıl: 2000
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- IMDb: 7.5
- Yönetmen: Giuseppe Tornatore
- Oyuncular: Monica Bellucci
Bir İtalyan kasabasına yeni gelen Malena, yöre halkının dikkatini çeker. Erkeklerin arzu dolu bakışları arasında kasabada gezerken kadınlar ise nefret dolu bakışlar atmaktadır. Gençler ise bu çekici kadının peşinden ayrılmaz, Renato da onlardan biridir.
2013 Altın Palmiye En İyi Film ödülünü kazanan film, LGBTİ+ sinemasının başyapıtları arasında: Mavi En Sıcak Renktir (La vie d'Adèle)
- Yıl: 2013
- Tür: Dram, Romantik
- IMDb: 7.7
- Yönetmen: Abdellatif Kechiche
- Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux
Adele, kızların erkeklerle çıkması gerektiği düşüncesindeyken bir gün bir meydanda Emma'nın mavi saçlarından etkilenir ve hayatı bambaşka bir çizgide ilerlemeye başlar. Artık tutku dolu bir ilişkinin içerisindedir.
Evli bir çiftin psiko-seksüel meceralarını anlatan yapım, yönetmenin de hayatından parçalar taşıyor: Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)
- Yıl: 1999
- Tür: Dram, Gizem, Gerilim
- IMDb: 7.4
- Yönetmen: Stanley Kubrick
- Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman
Evli bir çiftin gerilim ve gizem içeren bir hayal alemi... Doktor William Harford, eşinin gizli cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve cinsel keşiflerle dolu yeni bir perde açılır. Kubrick'in yönettiği son film.
Yetişkin içerikli film endüstrisinin zorluklarıyla baş etmeye çalışan karakterlerin öyküsü: Ateşli Geceler (Boogie Nights)
- Yıl: 1997
- Tür: Dram
- IMDb: 7.9
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds
Bir gece kulübünde çalışan ve sinema sektöründe aktör olarak kariyer yapmak isteyen Eddie Adams, kendisini bir yönetmen aracılığıyla yetişkin film sektöründe bulur. 1970'lerin sonlarında geçen film, o dönemki sektörün arka planında yaşanan zorluklara odaklanıyor.
Bir Milan Kundera romanından uyarlanan film, erotizmin modern başyapıtları arasında yer alıyor: Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (The Unbearable Lightness of Being)
- Yıl: 1988
- Tür: Dram, Romantik
- IMDb: 7.3
- Yönetmen: Philip Kaufman
- Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche
Thomas, Prag'da yaşayan yakışıklı ve çapkın bir beyin cerrahıdır. Çok eşliliğe düşkündür, evli olsa da metresiyle olan ilişkisine devam eder.
Üç öğrencinin birbirlerinin hayatlarını ve cinselliklerini test ettikleri ve nereye kadar gitmeye cesaret edeceklerini gösteren cesur bir yapım: Düşler, Tutkular ve Suçlar (The Dreamers)
- Yıl: 2003
- Tür: Dram, Romantik
- IMDb: 7.2
- Yönetmen: Bernardo Bertolucci
- Oyuncular: Eva Green, Michael Pitt, Louis Garrel
Isabelle ve kardeşi Theo, anne babaları tatile gittiğinde, Paris'te öğrenci olan Amerikalı Matthew'u evlerine davet ederler. Üçlü, evde kaldıkları süre boyunca duygularını ve cinselliklerini keşfe çıkarlar.
İhtiyar Delikanlı'nın (Oldboy) yönetmeni; şehvet, entrika ve cinsel gerilimle örülü göz alıcı bir öykü sunuyor: Hizmetçi (Ah-ga-ssi)
- Yıl: 2016
- Tür: Dram, Romantik, Gerilim
- IMDb: 8.1
- Yönetmen: Park Chan-Wook
- Oyuncular: Kim Min-hee, Kim Tae-ri
Sarah Waters'ın "The Fingersmith" adlı romanından uyarlanan yapım, 1930'larda Japon işgali altındaki Kore'de geçiyor. Film, zengin bir Japon kadın, onun zenginliğini ele geçirmeye çalışan Koreli bir adam ve adamın tuttuğu Koreli bir hizmetçi arasındaki entrika etrafında dönüyor.
Bu şehvetli yol filmi, iki çocukluk arkadaşının yaşça daha büyük bir kadınla çıktıkları uzun bir yolculukta başlarından geçenleri konu alıyor: Ananı da! (Y tu mamá también)
- Yıl: 2001
- Tür: Dram, Macera, Komedi
- IMDb: 7.6
- Yönetmen: Alfonso Cuarón
- Oyuncular: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna
Bu üçlü, mitolojik bir kumsalın arayışı içinde Meksika'yı baştan sona kat ederken, ülkenin toplumsal açıdan ne kadar karmaşık ve dinamik olduğunu gösteren yöreler ve insanlarla karşılaşıyor.
Seks bağımlısı bir adamın depresif hikayesini merkezine alan bir New York draması: Utanç (Shame)
- Yıl: 2011
- Tür: Dram
- IMDb: 7.2
- Yönetmen: Steve McQueen
- Oyuncular: Michael Fassbender, Carey Mulligan
Seks bağımlısı bir adam, yanına kız kardeşinin taşınmasıyla birlikte hayatında beklenmedik değişiklikler yaşayacaktır. Çünkü Brandon'ın kız kardeşi Sissy, geçmişlerinden kalan acı hatıraları da beraberinde getirmiştir.