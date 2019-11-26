The Mandalorian gibi yeni ve sevilen birçok programın içinde yer aldığı Disney+, kullanıcılara bir kolaylık daha sunuyor. Platforma 'İzlemeye Devam Et' özelliği getiriliyor.

Hepimiz meşgul ve yoğun insanlarız ve izlemek istediğimiz yığınla program olması işleri içinden çıkılmaz bir hâle sokuyor. Büyük bir olasılıkla hevesle başladığınız ve merakla izlediğiniz yeni bir dizi veya film sürekli bölünecek, araya başka şeyler girecek ve daha sonra kaldığınız yeri bulup devam etmek isteyeceksiniz. Bizi bu yorucu süreçten kurtaran şey ise çoğu uygulamada yer alan 'İzlemeye Devam Et' seçeneği.

Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars takipçilerini üzen şey de geçtiğimiz ay Disney+’ın, ne yazık ki bu özellik olmadan kullanıma sunulmuş olmasıydı. Şimdi bu durum değişmek üzere. 26 Kasım itibarıyla Disney+, kullanıcılarına 'İzlemeye Devam Et' seçeneğini sunuyor. Bu yeni özellik, uygulamanın en üst kısmında yer alacak ve kullanımı da oldukça kolay olacak. Böylece istediğiniz zaman Yoda’nın bebekliğini kaldığınız yerden seyretmeye devam edebileceksiniz.

Yapılacak olan bu yeni güncelleme, sunucu taraflı olacak:

Güncellemenin en güzel tarafı da kullanıcının ekstra bir eklenti indirmesine veya uygulamanın yeni versiyonunu indirmekle uğraşmasına gerek kalmayacak olması. Tabii bu demek değil ki uygulamayı güncellemeyin. Daha iyi performans ve güvenlik için uygulamalarınızı güncellemeniz, uygulamalarınızla daha kaliteli vakit geçirmeniz için önemli.

Cord Cutters News haber şirketinin açıklamasına göre “İzlemeye Devam Et” seçeneği, Disney+ uygulamasına gelmesi söz konusu olan yeni bir özellik değil. Görünen o ki uygulamanın yayınlanmasından sonra kullanıcıların giriş yapmada yaşadıkları problemler, Disney’i “İzlemeye Devam Et” seçeneği ile birlikte birkaç başka özelliği de kullanım dışı bırakmaya itmiş. Uygulamanın kullanıcıya sunulduğu gün içinde yaklaşık 10 milyon abonenin giriş yapmaya çalışması, Disney+ için biraz fazla gelmiş olabilir. Şimdi işler normal olduğuna ve sorunlar çözüldüğüne göre Disney+, bu yeni özelliği tekrar uygulamanın bir parçası hâline getirmeye karar vermiş gözüküyor.