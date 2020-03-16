Tip 1 Diyabet Hastalarının Hayatını Kolaylaştıracak Uygulama

İngiltere’den bilim insanları, tip 1 diyabet hastaları için otomatik olarak insülin enjekte edecek bir pompa ve glikoz monitörü ile beraber çalışacak bir uygulama geliştirildi. Geliştirilen uygulama tip 1 diyabet hastalarının hayatlarını fazlasıyla kolaylaştıracak.

Tip 1 diyabet, insanların hayatlarını ömür boyu etkileyen bir hastalık. Pankreasları artık insülin üretmeyen tip 1 diyabet hastaları, kan testleri, insülin takviyesi gibi uygulamalarla hayatını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, tip1 diyabet hastalarının hayatlarını fazlasıyla kolaylaştırmayı vadediyor. Çalışma aynı zamanda yapay pankreas çalışmalarında önemli bir adım olarak görülüyor.

Cambridge Üniversitesi’nden profesör olan Roman Hovorka, uzun bir zamandır tip 1 diyabet hastalığı üzerinde çalışıyor. Hovorka ve ekibi şimdi tip 1 diyabet hastaları için dünyanın ilk lisanslı, indirilebilir yapay pankreas uygulamasını geliştirdi. CamAPS FX olarak adlandırılan uygulama, insülini otomatik olarak enjekte etmek için bir insülin pompası ve bir glikoz monitörü ile beraber çalışıyor.

Uygulama aracılığıyla diyabete karşı hizmet veren sağlık personelinin daha kişiselleşmiş bakım sunmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir platform olan Diasen’e sorunsuz bir şekilde kullanıcının kan şekeri ölçümleri aktarılıyor.

CamAPS FX, Hovorka ve Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science’dan bilim insanları tarafından 13 yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirildi. Geliştirilen uygulama, hem çocuklar tarafından hem de hamile bireyler tarafından kullanılabiliyor.

Tip 1 diyabet hastaları için geliştirilen uygulama insülin seviyesinin sürekli ayarlaması ihtiyacını azaltacak gibi görünüyor. İnsülin pompaları ile çalışan uygulama sayesinde pompa otomatik olarak insülin enjekte edebiliyor.

CamAPS FX’in klinik çalışmalarına katılan Fiona O’Reilly, tanı konulduğundan beri ilk defa tip 1 diyabet yükü olmadan yaşadığını söylüyor. O’Reilly, hastalığa rağmen geleceğine bu uygulama sayesinde daha umutlu baktığını da sözlerine ekledi.

Tip 1 diyabet uygulaması CamAPS FX, şu anda İngiltere’de bulunan az sayıda diyabet kliniği tarafından destekleniyor. Uygulamayı kullanmak için başvuran insanlar öncelikle kliniğe gidecek ve daha sonra Dana RS pompası ve Dexcom G6 glikoz monitörü kullanmaları gerekecek.