DJI, kendisini "Çin Askeri Şirketi" olarak sınıflandıran ABD Savunma Bakanlığı'na karşı dava süreci başlattı.

Dünyanın önde gelen dron üreticilerinden biri olan DJI, ABD Savunma Bakanlığı'nın kendisini "Çin Askeri Şirketi" olarak damgalamasına karşı hukuki süreç başlattı. Şirket, bu damgalamanın haksız yere itibarını zedelediğini ve iş fırsatlarını kaybetmesine neden olduğunu savunuyor.

DJI, 2022 yılında bu listeye eklendikten sonra birçok federal ajansla sözleşme yapma imkanının ortadan kalktığını belirtiyor. Şirket, bunun yanı sıra çalışanlarının sürekli olarak damgalandığını ve kamusal alanlarda taciz edildiklerini ifade ediyor.

ABD Hükûmeti'nin kısıtlamaları, DJI'ın geleceğini tehdit ediyor

Savunma Bakanlığı'nın kendisine bu şekilde tanım yapmasının gerekçesinin açıklanmamış olması, DJI için önemli bir sorun teşkil ediyor. Şirket, Savunma Bakanlığı'nın kendisine neden böyle bir sınıflandırma yaptığını açıklamamış olduğunu ve sonrasında verilen yanıtların hatalarla dolu olduğunu da iddia ediyor.

ABD hükûmetinin diğer kurumları da benzer kısıtlamalar getirmiş durumda. Şirket, kendi adını bu tür bir listeden silmek amacıyla hukuki mücadelesini sürdürürken, ABD hükûmetinin geçmişteki eylemlerinin bu durumu pekiştirdiği görüşünde.

DJI, olumsuz algıları düzeltmek ve gelecekteki iş fırsatlarını yeniden kazanmak için dava sürecinin tamamlanmasını bekliyor olacak.