DJI, Bütçe Dostu Başlangıç Seviye Drone'u Neo 2'yi Piyasaya Sürdü: İşte Fiyatı ve Özellikleri

DJI, yeni başlangıç seviye drone'u Neo 2'yi küresel olarak satışa sundu. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.

Drone deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan DJI, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi de **Neo 2 **ismi verilen yeni insansız hava aracını küresel olarak piyasaya sürmeye başladı. Cihaz, bütçe dostu ve başlangıç seviyesinde bir drone olarak karşımıza çıkıyor.

DJI Neo 2 modeli, drone’lara yeni başlayanlar için tasarlanmış küçük tasarımlı oldukça hafif bir model. ABD dışında dünya genelinde satılmaya başladığını da belirtelim. Peki nasıl özellikleri var? Gelin bakalım.

DJI Neo 2 neler sunuyor?

DJI Neo 2 modeli, 151 gram ağırlığa sahip oldukça hafif bir drone olarak geliyor. 135 gramlık orijinal Neo’dan biraz daha ağır ancak hâlâ çok hafif olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen selefinden çok daha hızlı uçabiliyor. Spor modunda 5 m/s hızda gidiyor. Öncekinde bu hız 2 m/s idi.

Rüzgâra da daha dayanıklı olduğu şirket tarafından belirtilmiş. Bu konuda 10,7 m/s’ye kadar, yani 5. seviye dayanıklılık sunuyor.** 49 GB** ile önceki nesilden 2 kat daha fazla da depolaması var. Önceki nesille aynı sensör kullanılıyor ancakf/2.2’lik daha iyi bir lense sahip. Yatay modda** 4K 60 FPS, dikey modda ise 2,7K 60 FPS video kaydı** yapabiliyor. Wi-Fi sistemi 500 metreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca eklenebilen O4 sistemi ise 10 km’ye varan menzille geliyor.

DJI’nın Neo 2 kameralı drone’u, şu anda satışta. Cihazın Avrupa’daki 240 euro olarak açıklandı. Şu anda Türkiye’de olmadığını belirtelim. Ancak ilk nesil Neo ülkemizde satılıyordu. Bu yüzden yakında Neo 2’nin de geleceğini tahmin edebiliriz.