Adını drone'lar aracılığıyla tüm dünyaya duyurmuş olan DJI, vloggerları odak noktasına koyduğu yeni kamerası DJI Pocket 2'yi duyurdu. Kamera, kompakt olmasının yanı sıra sunduğu özellikleriyle dikkat çekti.

Genellikle drone'larıyla gündeme gelen marka DJI, vloggerlar için son derece kullanışlı olabilecek yeni kamerası DJI Pocket 2'yi duyurdu. Eski kamera serisine bir güncelleme niteliğinde olan ve gelişmiş kamera, daha fazla mikrofon ve yeni modüler tasarımla birlikte gelen kameranın çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

DJI Pocket 2'nin tasarımı, DJI'ın bir önceki kamerası Osmo Pocket ile oldukça benzer olsa da Pocket 2'nin iç aksamı baştan aşağı yenilendiğini söyleyebiliriz. 1/1,7 inçlik bir görüntü sensörüyle yenilenen kamera, aynı zamanda 20 mm FOV ve ƒ/1,8 değerinde bir diyafram açıklığı sağlıyor. Maksimum çözünürlük seçeneği olan saniyede 60 kare 4K çözünürlük değişmemiş olsa da yeni HDR seçeneğin yakın tarihte kameraya ekleneceği de ifade ediliyor.

Yalnızca görüntü değil, aynı zamanda ses de değişti

Vlog çekenler için kamera kadar kaydettiklerin sesin de önemli olduğunu bilen DJI, kamerasının ses kayıt özelliklerini de geliştirmeyi ihmal etmedi. Pocket 2, orijinal kamerasından iki kat daha fazla mikrofona sahip bir şekilde geldi ve 4 adet mikrofonu kullanıcılarına sundu.

Yeni mikrofon dizilimi, kaydedilen sesi kameranın baktığı yöne göre ayarlayabilmenin yanı sıra kamera yakınlaştırma yaptıkça sesi de odaklayabiliyor. Başka bir deyişle mikrofonların hassasiyeti, yapılan yakınlaştırmayla birlikte otomatik olarak değişiyor. DJI mikrofon konusunda her ne kadar yeterli görünse de kullanıcılara harici bir mikrofon kullanma seçeneği de sunuluyor.

Tekrar kamera özelliklerine döndüğümüzde yakınlaştırma özellikleri de dikkatleri üzerine çekiyor. Kamera, 64 MP'lik modda 8 kata kadar zoom yapabiliyorken DJI'ın açıklamalarına göre 16 MP'lik veya 1080p'lik modda da 4 kata kadar 'kayıpsız' zoom yapılabiliyor. Tüm bunların yanı sıra DJI, kameraya düşüş anında koruma sağlamak için Drop Aware, kameranın daha hızlı açılması için de Fast Wake gibi özelliklerin eklendiğini belirtti.

Fiyatı ve çıkış tarihi

DJI'ın vloggerlara birçok kolaylığı sunan kamerası 349 dolardan (yaklaşık 2.750 TL) başlayarak satışa sunuluyor. Tabii ki yazımızın başında belirttiğimiz gibi kamera oldukça modüler ve tüm aksesuarların bulunduğu paketi almak isteyenler için bu fiyat 499 dolara (yaklaşık 3.950 TL) çıkıyor. Kameranın 1 Kasım tarihinde piyasaya sunulacağı biliniyor.