DJI, robot süpürge kategorisine de giriş yaptı. Şirket, dikkat çeken özelliklerle donatılmış Romo isimli robot süpürgelerini resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatları.

Şimdiye kadar en çok drone modelleriyle tanıdığımız DJI, farklı kategorilerden ürünler de üretiyordu. Teknoloji devi, şimdi de yaptığı yeni bir duyuruyla yepyeni bir ürün kategorisine giriş yaptığını duyurdu. Şirket, Romo ismini verdiği herkesin evinde isteyeceği yeni robot süpürgelerini resmen tanıttı.

DJI’nın aktardığına göre yeni Romo robot süpürgeler, drone’larından ilham alan görsel hassasiyet özellikleriyle geliyor. Süpürge modellerinin her tarafı gelişmiş teknolojiler ile dolu. Böylece en iyi temizleme deneyimini kullanıcıya sunabiliyor.

DJI Romo robot süpürge neler sunuyor?

DJI Romo’nun ön tarafında geleneksel robotik sistemlerde gördüğümüz lazer yönlendirmeli görüş sistemi var. Ancak ona panaromik görüş için 2 adet balık gözü kamera da eşlik ediyor. Şirketin kendi geliştirdiği üç lazer modülü ve dürbün görüşü özelliği, süpürgenin 2mm kadar ince nesneleri bile gözden kaçırmamasını sağlıyor.

Şirketin aktardığına göre süpürge, yüzeylerin haritalarını oluşturmak için yapay zekâ kullanıyor. Ayrıca verilerin güvenliği için bilgilerin yerel olarak depolandığı da eklenmiş. Romo’da, dar alanları temizlemek için dışa doğru uzayan mekanik kollar ve fırçalar var. Bunlarla birlikte 25000 pascal emiş gücü olduğunu da belirtelim.

3 versiyon olarak sunulacak

DJI Romo modeli, “A, S ve P” olmak üzere 3 farklık versiyonla çıkacak. P modelinde Nothing’in telefonlarını andıran şeffaf bir gövde mevcut. S modeli tamamen beyaz bir tasarımla gelirken A'da ise şeffaf istasyona sahip beyaz bir elektrikli süpürge havası var.

Cihazlarda ıslak paspaslama özelliği olduğunu da ekleyelim. Şirkete göre 164 ml’ye kadar temizlik sıvısı karışımı alabiliyor. Hatta görsel algılama yetenekleri sayesinde odaların farklılığını anlayabildiği, buna bağlı olarak farklı yoğunlukta sıvı kullanabildiği bile belirtilmiş. Ancak Dreame gibi markaların süpürgelerinin aksine merdiven çıkma ve yüksek kapı eşiklerinden geçme gibi özellikleri yok. Ayrıca diğer modellerdeki çorap toplama kolu gibi ek özellikleri de Romo’da görmüyoruz.

%80’e kadar gürültüyü azaltan bir sistemle donatılan DJI Romo, DJI Home uygulamasıyla entegre çalışarak kullanıcıya bildirimler gönderebiliyor. Romo şimdilik sadece Çin’de çıkış yaptı. Ancak diğer pazarlara yılın ilerleyen dönemlerinde gelebileceği belirtilmiş. Çin’deki başlangıç fiyatı 650 dolar. P versiyonu 950 dolara kadar çıkıyor.