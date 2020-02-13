Uzmanlara Göre DNA'mız, Şirketler Tarafından Kullanılabilir

KSDK'nin yaptığı habere göre uzmanlar, bazı şirketlerin DNA'larımızı kullanarak bize yönelik belli kararlar vermelerine neden olabilir. Uzmanlar, bu konuda bir yasa bulunmamasından dolayı şikayet ediyorlar.

Günümüzde bizimle ilgili elde edilen en ufak bir bilgi bile tüm hayatımıza bir ışık tutabiliyor. Peki daha önce bu bilginin tamamen fiziksel olarak bizden çıkabileceğini düşünmüş müydünüz? Elbette DNA’dan bahsediyoruz. Sizce DNA, bizimle ilgili nasıl bilgiler ortaya çıkarabilir? Gelin, bir uzmanın ağzından dinleyelim.

Tükürüğümüzle alınan bir DNA parçası bile bizim geçmişimiz hakkında oldukça detaylı bilgiler ortaya koyuyor. Peki bu DNA’yı inceleyen kişiler kötü amaçlı bireyler olurlarsa başımıza ne gelebilir? KSDK’nin yaptığı haber, DNA’nızın yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda neler olabileceğine ışık tutuyor.

DNA'larımızın kullanılmasını engelleyen bir yasa yok:

Bugün bir işveren, örneğin bir çalışanının DNA’sında kansere dair bir işaret bulunuyorsa onu işten kovma hakkına sahip değil. Ancak bu çalışana bu korumayı sağlayan yasa, diğer birçok alanda bulunmuyor. Bu konuda Consumer Reports editörü Cathy Roberts’ın KSDK’ye aktardığı sözlere bir bakalım:

“Bu yasa, diğer ortamlardaki ayrımcılığa karşı koruma sağlamıyor. Buna örnek olarak hayat sigortası şirketler, uzun süreli bakım sigortası ve sakatlık sigortası verilebilir. Bu sigorta şirketleri primleriniz ve kapsama alanınız hakkında genetik bilgilere dayanarak karar verebilirler.”

Cathy Roberts’ın bu sözlerine bakacak olursak müşterileri koruyan yasaların DNA testlerinin gelişim hızının gerisinde kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, tüm çalışanlarına herhangi bir DNA testi yaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Günümüzde DNA’dan elde edilen bilgiler, en basitinden her insanın etnik kökenini ortaya çıkarabiliyor. Bunun yanında ailenizde daha önce görülmüş bazı hastalıklar da DNA’nıza yer edindiğinden bu hastalıkların sizde de olma ihtimalini artırıyor ve DNA’nızı inceleyen kişiye bu bilgiyi sağlıyor. Bu da elbette kötüye kullanıldığı takdirde pek de hoş olmayan sonuçlar doğurabiliyor.