Jodie Whittaker, Doctor Who’da serinin 13. doktoru olarak 5 yıl ekranlarda yer aldı. 2022 yılında rolünü David Tennant’a devreden Whittaker, izleyenlere böylelikle veda etmiş oldu.
İşte 5 yıl sonra Jodie Whittaker’ın rolünü David Tennant’a devrettiği an, Edinburgh TV Festivali’nde “Yılın En İyi Televizyon Anı” seçilerek ödül aldı.
Yılın en iyi TV anı seçildi!
Jodie Whittaker'ın 5 yıl sonra rolden ayrıldığı rejenerasyon sahnesi, Ekim ayında yayınlandığında 5,5 milyon kişi tarafından izlendi. Karakterin Jodie Whittaker'dan David Tennant'a geçtiği bu ikonik sahne ise "Yılın En İyi TV Anı" ödülüne ayık görüldü.
Öte yandan BBC One festivalde yılın kanalı seçilirken, Happy Valley en iyi drama ve reality show, The Traitors ise en iyi eğlence programı ödüllerini aldı. Channel 4'ün çıkış yapan dizisi “Derry Girls”ün final serisi en iyi komedi seçilirken; Kate Winslet de “I Am Ruth” ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
En iyi uluslararası drama “Succession”a verilirken, en iyi isteğe bağlı hizmet ödülünü ise yeni lanse edilen “ITVX” aldı.
Docto Who, Jodie Whittaker rejenerasyon sahnesi:
İşte tüm kazananlar:
- En İyi TV Oyuncusu (Komedi): Jamie Demetriou
- En İyi TV Oyuncusu (Drama): Kate Winslet
- En İyi TV Sunucusu (Gerçek): Ramita Navai
- En İyi TV Sunucusu (Eğlence): Graham Norton
- Çığır Açan Aktör: Lewis Gribben
- Çığır Açan Sunucu: Ellie Simmonds
- En İyi Komedi Dizisi: Derry Girls
- En İyi Belgesel: Taliban'ın Çocukları
- En İyi Drama: Happy Valley
- En İyi Eğlence Dizisi: The Traitors
- En İyi Uluslararası Drama: Succession
- En İyi Popüler Gerçek Dizi: Rosie Jones'un Yolculuk Tehlikesi
- İklim Etkisi Ödülü: Guy Martin'in Büyük İngiliz Güç Gezisi
- Yılın Yapım Şirketi: Dancing Ledge Productions
- Yılın Yapım Grubu: STV Stüdyoları
- Yılın Küçük Bağımsız Şirketi: Afro-Mic Productions
- En İyi Talep Üzerine Hizmet: ITVX
- Yılın Kanalı: BBC One
- Üstün Başarı Ödülü: Claudia Winkleman
- Yılın TV Anı: Doctor Who Regenerates