Doctor Who, bu yılki Edinburgh TV Festivali’nde ödüllerin sahibi oldu. Jodie Whittaker'ın David Tennant'a dönüşmesi, Edinburgh TV Festivali’nde “Yılın En İyi Televizyon Anı” seçildi.

Jodie Whittaker, Doctor Who’da serinin 13. doktoru olarak 5 yıl ekranlarda yer aldı. 2022 yılında rolünü David Tennant’a devreden Whittaker, izleyenlere böylelikle veda etmiş oldu.

İşte 5 yıl sonra Jodie Whittaker’ın rolünü David Tennant’a devrettiği an, Edinburgh TV Festivali’nde “Yılın En İyi Televizyon Anı” seçilerek ödül aldı.

Yılın en iyi TV anı seçildi!

Jodie Whittaker'ın 5 yıl sonra rolden ayrıldığı rejenerasyon sahnesi, Ekim ayında yayınlandığında 5,5 milyon kişi tarafından izlendi. Karakterin Jodie Whittaker'dan David Tennant'a geçtiği bu ikonik sahne ise "Yılın En İyi TV Anı" ödülüne ayık görüldü.

Öte yandan BBC One festivalde yılın kanalı seçilirken, Happy Valley en iyi drama ve reality show, The Traitors ise en iyi eğlence programı ödüllerini aldı. Channel 4'ün çıkış yapan dizisi “Derry Girls”ün final serisi en iyi komedi seçilirken; Kate Winslet de “I Am Ruth” ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi uluslararası drama “Succession”a verilirken, en iyi isteğe bağlı hizmet ödülünü ise yeni lanse edilen “ITVX” aldı.

Docto Who, Jodie Whittaker rejenerasyon sahnesi:

İşte tüm kazananlar: