Küresel ısınmanın, yerini küresel kaynama çağına bıraktığı bu dönemde iklim değişikliği, beraberinde orman yangınları, kuraklık ve sel gibi doğal afetleri beraberinde getiriyor. Etki alanı artmaya başlayan bu doğal afetleri tespit edebilmek ve afet hasarlarını en aza indirebilmek için hükümetler, teknoloji devleri ile beraber yapay zekâ kullanmaya başladı.

Üzerinde yaşadığımız dünyanın giderek ısındığı ve kontrol edilemeyen yangınların daha sık ve daha şiddetli hale geldiği bu dönemde, insan gücü bunlara kolay kolay engel olamıyor. Dünya ısısının alarm vermesiyle birlikte hükümetler, yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanmaya çalışıyorlar.

Yapay zekâ teknolojisini kullanan firmalar ile hükümetlerin iş birliği sonucunda, orman yangınları önceden tespit edilmeye başlandı. Bu teknolojinin çalışması için az miktarda dumanın olması, yapay zekâ kullanan kameraların bunu tespit etmesine yetiyor.

Kaliforniya'da yangın departmanları, dağ yamaçlarında video yayını yapan 1000'den fazla kamera sayesinde dumanları tespit edebiliyor. Bunu da kameralara entegre ettikleri yapay zekâ teknolojisi sayesinde yapıyorlar.

Kameralara entegre edilen yapay zekâ modelleri, acil durum komuta merkezlerini bilgilendirerek yangın söndürme ekiplerini harekete geçiriyor. Ekipler, yangının etki alanı artmadan önce duruma el atabiliyorlar. Böylelikle orman yangınları tamamen olmasa bile engellenebiliyor.

Sadece Kaliforniya'da değil, aynı zamanda San Francisco'da 'Pano AI' isimli bir girişim de benzer bir çalışma prensibine sahip. Gözetleme kulelerinde makine öğrenimi ile donatılmış kameralar, dumanı tespit edebiliyor ve olası bir yanının önüne geçebiliyor. Bu kameralar, hükümetin hava durumu uydularından ve hatta sosyal medyadaki hava durumu paylaşımlarından bile faydalanabiliyor.

Microsoft, 'Terrafuse' isimli projesi ile orman yangınlarına yapay zekâ sayesinde meydan okuyor.

Ekim 2017'de, orman yangınları Kuzey Kaliforniya'da büyük bir hasara yol açtı ve sadece 245.000 dönümlük araziyi değil, aynı zamanda 8.900 binayı kül etti. Microsoft, bu büyük tahribattan sonra harekete geçti ve 'Microsoft Azure' teknolojisiyle desteklediği 'Terrafuse AI' projesini hayata geçirdi.

Terrafuse, geçmiş yangın verilerini gerçek zamanlı uydu gözlemleri ile birleştirerek gelişmiş yangın risk modelleri oluşturuyor. Orman yangınlarının etkilerini azaltmak isteyen herkes API'lere ve grafiklere erişim hakkına sahip.

Almanya merkezli bir girişim olan OroraTech, orman yangınları için mücadeleye katılıyor.

Görsel: Orman yangınlarını tespit edebilmek için çekilmiş bir uydu görüntüsü, OroraTech.

Yapay zekânın orman yangınları ile mücadelesi sadece dünya üzerinde değil. Yangınları tespit edebilen yapay zekâ algoritmaları ile donatılmış mini uydular, OroraTech ile alçak bir yörüngeye fırlatılıyor. Bu uydular, insansız hava araçlarının daha seyrek olduğu gece saatlerinde ormanlardan termal veriler alabiliyor.

Şirketin sistemi, 19 uydudan ve çok sayıda yer tabanlı kameradan alınan görüntüleri kullanarak, uzak bölgelerdeki orman yangınlarını bile tespit edebiliyor ve ardından bölgenin görsellerini ve yangının zaman içindeki ilerlemesini sunabiliyor.

Mozambik'te Niassa Özel Koruma Alanı'ndaki Yaban Hayatı Koruma Derneği, şu an OroraTech'in sistemini kullanıyor. Yangın uyarıları sayesinde, yangın ile arasında yalnızca 100 metre bulunan bir ana kampın yanmasını engelledi.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kore, küresel iş birliği halinde olan devletlerden sadece birkaçı.

Orman yangınları ile mücadelelerde, çeşitli hükümetler imkanlarını birleştirip mücadeleye beraber katılıyorlar. Yunanistan'ın yaşadığı son orman yangınları büyük hasara yol açmıştı. Bu yangından sonra hükümetler bir araya gelip orman yangınlarını önceden tespit edebilmek amacıyla yapay zekâdan faydalanmaya başladılar.

Aynı zamanda Güney Kore ve ABD'li bilim insanları, daha doğru yangın sinyalleri alabilmek adına hava durumu verilerini yaoay zekâ ile birleştirerek hibrit bir yöntem üzerinde çalışmaya başladılar.

Kanada'nın telekomünikasyon devi Rogers, orman yangınlarını tespit edebilmek için adım atıyor.

Görsel: Kanada'daki telekomünikasyon şirketi Rogers'ın yapay zekâ destekli kameraları, Techcouver.

Orman yangını tespitleri için Kanada da bir proje başlattı. Teleokomünikasyon firmalarından biri olan Rogers, bu çalışmalara destek veriyor.

Kanada'nın önde gelen telekomünikasyon devi Rogers, artan orman yangını tehdidine karşı yapay zekâ destekli kameralar kullanıyor. Bu kameralar, 19 km'ye kadar orman yangınlarından çıkan dumanı tespit edebiliyor. Gerçek zamanlı uyarıları sayesinde yetkililer, yangınların yayılmasını önleyebiliyor.

Önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Google, 'FloodHub' projesi ile sel ve orman yangınlarını önceden tespit edebiliyor.

Görsel: Sel ve orman yangınlarını tespit edebilen bir Google projesi, FloodHub, Google Blog

Google'ın 20 ülkede faaliyet gösteren FloodHub aracı, sel ve orman yangınlarını takip edebilmek için yapay zekâyı kullanıyor.

Araç, Hindistan'da pilot test sürüşüne başladı ve sel riski taşıyan ülkelerde insnalara hizmet edecek şekilde geliştirildi.