Bilim insanları, kokulu ortamlarda uyuyan bireylerin bilişsel anlamda geliştiğini ve beyin sağlığının korunduğunu tespit etti. Araştırma, bunama ve alzheimer gibi hastalıklar için kritik önem arz ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, doğal aromalara ait kokulara maruz kalarak uyuyan bireylerin beyin sağlıklarının daha iyi korunduğunu tespit etti. Yapılan araştırma, insanların bunama ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmalarına yardımcı olabilir.

Sonuçları Frontiers in Neuroscience isimli dergide yayımlanan araştırma kapsamında yaşları 60 ila 85 arasında değişen 43 kişiye bir dizi test yapıldı. Bu bağlamda; 20 deneğin uyudukları ortama gül, portakal, okaliptüs, limon, nane, biberiye ve lavanta gibi farklı farklı kokular verildi. Diğerleri ise kontrol grubu olarak ele alındılar ve eser miktarda aroma içeren sahte kokularla uyutuldular. 6 ay boyunca devam eden çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Sadece 2 saat verilen koku, beyin aktivitesini yüzde 226 artırdı!

Denekler, 6 aylık sürecin sonunda bir dizi nöropsikolojik teste sokuldular. Bu testlerde hafıza, dikkat eksikliği ve sözel zekâ gibi kategorilerde ölçümler yapıldı. Yapılan ölçümler şaşırtıcıydı. Doğal kokular arasında uyuyan bireylerin verdiği sonuçlar, diğerlerine kıyasla yüzde 226 daha iyiydi. Üstelik bu bireylerin hafıza ve düşünme için önemli beyin bölgeleri de daha iyi durumdaydı. Sonuç olarak kokulu ortamlar, yaşlı insanların beyin sağlığına iyi gelmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim Nörobiyolog Michael Yassa'ydı. "Koku alma duyusu, beynin hafıza devrelerine doğrudan bağlı olma özel ayrıcalığına sahiptir" diyen Yassa, şimdi araştırmanın ikinci aşamasına geçmek için kolları sıvadı. İlk araştırmaya dahil edilen bireylerin tümünün akıl sağlığı yerindeydi. İkinci aşamada, tıbbi olarak bilişsel kayıp teşhisi konulmuş denekler üzerinde çalışılacak. Kokular, bunama veya alzheimer gibi hastalıklara sahip olan insanlar için de etkili olursa, bu hastalıklar için önemli bir silaha sahip olma imkanı yakalayabiliriz.