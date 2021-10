Tüm dünyayı etkisi altına alan doğalgaz krizi Türkiye'nin de kapısına dayanmış durumda. Doğalgaz fiyatlarının en az %30 oranında artması beklenen şu günlerde yetkililer, enerji kaynaklarında büyük sorunlar yaşanmaması için doğalgazda tasarruflu olma konusunda çağrıda bulundu.

Pandeminin etkisinin geçmesiyle birlikte sanayi üretiminin artması ve pek çok kişinin pandemi nedeniye evden çalışmak zorunda kalıp doğalgaza yüklenmesi gibi faktörler, dünya genelinde doğalgaz fiyatlarının artmasına yol açtı. Yakın bir zamanda Türkiye'nin de bu fiyat artışından nasibini alması beklenirken, BBC Türkçe'den Özge Özdemir "doğalgaz kullanmayın" gibi konuyla ilgili çağrılarda bulunan yetkililerin düşüncelerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin gaz ithal ettiği ülkelerle olan birçok sözleşme bu yıl sona eriyor. Bu sözleşmelerin sona ermesiyle birlikte ülkedeki doğalgaz fiyatlarının ortalama %30-%35 artacağı ön görülüyor. Hal böyle olunca da yetkililer, bu yıl zam yapılmasa bile insanların doğalgaz kullanımına sınırlama getirmesi gerektiğini, evde kalın kıyafetlere oturarak tasarruf edilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

"Evinizi 18 dereceye kurun ki az doğalgaz tüketilsin"

Eski BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) yöneticisi ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, doğalgaz fiyatlarına zam yapılmasa dahi vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurgulayan kişilerden biri. Önümüzdeki dönemde ülkedeki gaz fiyatlarında %30-%35 arası bir artış beklediğini dile getiren Aktürk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Bunu tüketiciye ne şekilde yansıtırlar, o artık Hazine'nin gücüne bağlı. Kış çok soğuk geçerse sıkıntılı dönemlerde gaz santrallerinin gazı kesilir, o zaman da elektrik kesintileri başlar; elektrik kesintilerini de gezdirerek çözerler.

Hükümet zam yapmasa da siz siz olun gaz kullanmayın, az kullanmaya çalışın. Sonuçta bu ülkeye ve devlete zarar verecek bir şey. Yalıtımınızı yaptırın, polarlarınızı, kazaklarınızı giyin, evinizi 18 dereceye kurun ki az doğalgaz tüketilsin."

"Her türlü fiyatta yükselme beklemek lazım"



Türkiye'de sektörlere göre doğalgaz kullanımı

Dünya çapındaki doğalgaz fiyatlarındaki artışın üretime giren her ürüne yansıyacağını dile getiren enerji uzmanı Mehmet Doğan, doğalgaz alımında yapılan sözleşmelerin üreticiler için adil olmayan bir rekabet ortamı oluşturduğunu dile getirdi. Bu rekabet ortamı yüzünden birçok fabrikanın üretimde sıkıntı yaşadığını belirten Doğan, açıklamasının devamında; "Her türlü malın temininde eksiklik, her türlü fiyatta yükselme beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu krizin sebebi "karbon nötr ayak izi"

Başka bir enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, yaşanan bu krizin ardındaki sebeplerden birinin de yeşil enerji konusunda yapılan çalışmalar olduğunu dile getirdi. Karbon nötr dünyanın bir hayalden ibaret olduğunu düşünen Aktürk'ün konu ile ilgili düşünceleri şu şekilde; "Karbon nötr bir dünyaya geçelim, bunu herkes istiyor. Ancak bunu sadece rüzgarla, güneşle, yanında bir yedeği olmadan yönetmenin imkanı yok. Ya nükleer santraliniz olacak, ya gaz ya kömür ya da petrolden elektrik üreteceksiniz bunların üretemediği dönemde."