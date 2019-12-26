Dokunmatik Ekran Sahip Dünyanın En Küçük Laptop'u: Mag1

Magic Ben, netbook akımını yeniden canlandırmayı hedefleyerek dünyanın en küçük dokunmatik ekranlı laptop'u Mag1'i geliştirdi. Mag1, küçük tasarımına sığdırdığı özelliklerle kendisinden büyük abilerini aratmıyor.

Netbook'lar, zamanında oldukça küçük boyutlara sahip dizüstü bilgisayarlar olarak fazlasıyla ilgi gördü. Android ve Apple tabletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte netbook'lara olan ilgi azaldı ve zaman içinde ortadan kayboldular. Ancak Çinli şirket Magic Ben, retro konsollar üzerindeki çalışmalarının ardından Mag1 adlı yeni bir cihazla mini dizüstü bilgisayarları yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Sadece 20,7 x 14,6 x 1,8 cm boyutlarında olan Mag1, neredeyse bir A5 sayfası kadar alan kaplıyor ve ağırlığı 700 gramdan daha az. Ayrıca dünyanın en küçük dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen Apple Macbook'tan daha fazla bağlantı noktasına sahip. Cihazda tam boyutlu bir USB 3.0 bağlantı noktası, Type-C bağlantısı, microSD kart okuyucu, ses girişi ve mikro HDMI bağlantı noktası yer alıyor.

Mag1, küçük tasarımına rağmen Intel Core M3-8100Y işlemci, 16 GB RAM ve 512GB SSD gibi üst düzey bileşenleri bir araya getirmeyi başarıyor. Bununla birlikte, 16:10 en boy oranına ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranı da öne çıkan özelliklerinden biri.

Tüm bu özelliklerin yanına dokunmatik ekranda kullanılabilen kalemi, arkadan aydınlatmalı klavyeyi, parmak izi okuyucusunu ve ek bir M.2 bağlantı noktasını eklerseniz, kendisinden büyük boyutlardaki abilerini aratmayan, komple bir bilgisayar ortaya çıkıyor.

Küçük hacmine rağmen, 7 saate kadar kullanım süresi sağlayan Mag1, 30 ah'lik bir bataryaya sahip. Powerbank desteğine de sahip olan mini bilgisayar, Type-C bağlantısı üzerinden şarj edilebiliyor. Küçük, hafif, ince ama güçlü bir dizüstü bilgisayar olan Mag1, günümüzdeki bilgisayarlara göre daha ucuz bir seçenek ve Gearbest'te 799 dolardan (4724 TL) satışa sunuldu.