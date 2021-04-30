Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre kripto para şirketi(!) üzerinden saadet zinciri kuran ve hiçbir borsada işlem görmeyen hayal ürünü kripto para birimi ile yüksek kazanç vadeden dolandırıcılar, 18 milyon TL toplamayı başardılar.

Kripto para birimlerinin kolay yoldan para kazanma yöntemi olarak görülmesi, dolandırıcıların konudan bihaber vatandaşları tuzağına düşürmesinin önünü açıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Coinspace adlı şirket adı altında "S-Coin” ve “First Coin” isimli kripto para birimi piyasaya sürdüklerini söyleyen organize suç örgütü, toplamda 18 milyon TL para toplamayı başardılar.

Mağdurlara S-Coin ve First Coin'in gelecekte misliyle değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara büyük kazançlar sağlayacağını söyleyen dolandırıcılar, bu sayede milyonlarca TL toplayarak haksız kazanç elde ettiler. İddianamede gelecekte büyük kazanç sağlayacağı vaat edilen S-Coin ve First Coin'in dünyanın hiçbir borsasında işlem görmeyen hayal ürünü bir kripto para birimleri olduğu belirtildi.

Kripto para yatırımı diye saadet zincirinin parçası oldular

İddianameye göre Coinspace, bu sözde kripto paraların tanıtımını yapmak için hem fiziki mekanlarda hem de sosyal medya platformlarında seminerler ve toplantılar düzenledi. Bir piramit satış sistemi, bir diğer deyişle saadet zinciri oluşturmaya çalışan organize suç örgütünün sisteme yatırım yapacak yeni üyeler aradıkları ve çok sayıda yatırımcıyı da dahil etmeyi başardıkları ifade edildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi sisteme ilk katılan üyeler, sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil ettiklerinde piramit yapının üst basamaklarına çıktılar. İddianameye göre ilk üyeler, yatırım kazancının dışında tavsiye, referans, ekip kazancı ve eşleşme bonuslarının da sahibi oldu. Sisteme sürekli yeni üye kazandırılması neticesinde piramit satış sisteminin doğası gereği belirli bir süre sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kazanç sağlamadığı, yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı ifade edildi.

Hayal ürünü kripto para birimi ile 832 kişiden 18 milyon TL topladılar

İddianamede aktarılan bilgilere göre Coinspace çatısı altında haksız kazanç elde eden örgütten bugüne kadar 544 kişi şikayetçi oldu. İddianameye göre Coinspace EU, Malta menşeili ve kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket. Şirketin sahibi ise Mojca Plut isimli bir şahıs. Bununla birlikte İstanbul'da bir anonim şirketin ismi değiştirilerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ isimli firma kuruldu.

İsmi değiştirilen firmanın yetkilisinin S.Ö. isimli şahıs olduğu belirtilirken; 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek tutarlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Söz konusu şirketin 17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri arasında 3 farklı bankadaki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 TL ve 209 bin 100 Euro yatırıldığı ifade edildi.

10 bin 888 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Savcılık, 544 kişinin şikayetçi olduğu suç örgütünün 17 üyesi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 3 bin 268'er yıldan 10 bin 888'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı örgütün üyesi olduğu belirtilen 20 şüpheli için ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 2 yıldan 200 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş durumda.