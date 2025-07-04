Sermaye Piyasası Kurulu, merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap'a erişim engeli getirilmesine karar verdi. Mevzuata uygun olan karar, bu alanda bir ilk olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) dünyanın en büyük merkeziyetsiz kripto para borsalarından PancakeSwap'a yönelik önemli bir hamle geldi. Kurum, Türkiye'de lisans almayan borsaya erişim engeli getirilmesine karar verdi. Mevzuata uygun olan karar, henüz uygulamaya konulmamış gibi görünüyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yürürlüğe giren kripto para yasasındaki maddelerden biri, merkezi yurt dışında olan kripto para alım-satım platformlarıyla ilgiliydi. İlgili düzenlemeye göre söz konusu firmaların, Türkiye'de hizmet vermeye devam edebilmeleri için lisans almaları ve bu lisans için gerekli şartları sağlamaları gerekecekti. PancakeSwap böyle bir girişimde bulunmadığı için platforma erişim engeli getirilmesine karar verildi. Ayrıca PancakeSwap'a ek olarak CryptoRadar'a da erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Türkiye'de bir ilk yaşanmış oldu!

Daha önce Türkiye'de lisans almayan kripto para platformlarının kapatıldığına şahit olmuştuk. Ancak SPK'nın almış olduğu karar, merkeziyetsiz borsalar kategorisinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Üstelik bu karar, ilk ve tek olarak kalmayabilir gibi görünüyor. Mesela PancakeSwap kadar popüler platformlardan biri olan Uniswap da bilindiği kadarıyla Türkiye'de lisans almadı. Bakalım SPK, benzer bir kararı Uniswap için verecek mi...

Bu arada; erişim engeli kararı henüz uygulamaya konulmamış durumda. Yaptığımız kontrollerde hem PancakeSwap hem de CryptoRadar platformlarının erişime açık olduğunu görüyoruz. Ayrıca BTK'nın site sorgulama sayfasında her iki platform için de herhangi bir erişim engeli açıklaması yer almıyor.