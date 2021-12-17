Dolar 17 TL'yi Gördü: Merkez Bankası'ndan Müdahale Gecikmedi

Güne rekor kırıp 16'nın üzerinde başlayan dolar/TL paritesi, sert bir yükselişle 17'nin de üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gelişmeler üzerine piyasalara doğrudan satış yapma yoluyla müdahale etti.

Birkaç saat önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, doların rekor tazelediğini ve piyasaların açılmasıyla 16'nın üzerine çıktığını aktarmıştık. Daha o içeriğimizin sıcaklığı geçmeden yeni bir rekor kırıldı. Dolar/TL paritesi bu kez 17'nin üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaşanan gelişmeler üzerine piyasalara bir kez daha doğrudan müdahale etmek zorunda kaldı...

Yükseliş trendini sürdüren dolar, geçtiğimiz dakikalarda 17,17 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyede kalıcı olamayan dolar, Merkez Bankası'nın da müdahalesi ile bir nebze de olsa geri çekilmiş durumda. Bu içeriğin yazıldığı 17 Aralık 2021 saat 13:58 itibarıyla 1 dolar, 16,50 TL'ye denk geliyor.

Merkez Bankası'nın kaç milyon dolar sattığı bilinmiyor

*Grafik Tradingview isimli internet sitesinden alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı. Dolar kurunu dizginlemek için ne kadarlık satım yapıldığı şimdilik bilinmiyor...

Yaşanan son gelişmelerle birlikte bir kez daha devreye giren TCMB, böylelikle 5. müdahalesini de yapmış oldu. Ancak bu müdahaleler, ne yazık ki doları tutmaya yetmiyor. Her müdahale sonrası bir süreliğine durulan dolar kuru, birkaç gün içerisinde çok daha sert bir atak yapıyor ve önceki rekorunu tazeliyor. Umuyoruz ki bu duruma kalıcı bir çözüm bulunur...

TCMB, önceki müdahalelerinde toplam kaç dolar sattı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı içerisinde dört kez daha dolar satım yoluna gitti. Bu müdahaleler 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 14 Aralık tarihlerindeydi. Yetkililer, resmi satış verilerini 15 gün sonra açıklıyor olsalar da sektör kaynaklarından edinilen bilgiler, Merkez Bankası'nın 14 günde 4 milyar dolar civarı sattığını gözler önüne seriyor. Daha önceki müdahaleler, şu şekilde gerçekleşti:

1 Aralık: 650 milyon dolar

3 Aralık: 400 milyon dolar

10 Aralık: 500 milyon dolar

14 Aralık: 2,5 milyar dolar

Böylelikle aralık ayının başından beri yapılan müdahaleler, sektör kaynaklarına göre 4 milyar 50 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiş oldu.