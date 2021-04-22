Dolar / TL Kuru, Nisan Ayının En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Dolar kuru, son 1 yılın en yüksek seviyelerine merdiven dayamaya başladı. Bugün 8,36 TL seviyesine ulaşarak nisan ayındaki en yüksek değerine ulaşan dolar kuru, 8,30 TL'ye gerilemiş olsa da tehlike çanları çalıyor. Analistler, dolar kurundaki yükselişi birkaç nedene bağlıyorlar.

Vatandaşların satın almak istedikleri bir şey ile ilgili doğrudan bağlantılı olan dolar/TL paritesi, bugün nisan ayının zirvesini yaşıyor. 21 Nisan Çarşamba günü 8,10 ila 8,20 TL aralığında değişen dolar kuru, yükselişini bugün de sürdürdü ve nisan ayının en yüksek seviyesine ulaştı. 8,36 TL seviyelerine kadar ulaşan kur, neyse ki buralarda tutunamayarak bir miktar da olsa geri çekildi.

Dolar/TL paritesi için yaptığımız son kontrollerde, 1 doların 8,30 TL civarında olduğunu görüyoruz. Ancak kurda yaşanan minimal düzeydeki geri çekilme, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Zira son 52 haftalık grafiklerde görülen en yüksek değer, 8,58 TL idi. Yani dolar, geçtiğimiz bir yıldaki en yüksek seviyeleri resmen zorluyor ve zorlamaya da devam edecek gibi görünüyor.

İşte dolar/TL paritesinin grafiği

Hayatımız dolara endeksli olsa da diğer güçlü para birimleri konusunda da pek iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Örneğin euro da dolara benzer bir hareket yaparak 10 TL'nin üzerine çıktı. Gün içerisinde 10,05 TL'den işlem görmeye başlayan euro, yaptığımız son kontrollerde 9,97 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Ancak euro/TL paritesinin dolar/TL paritesine göre daha can sıkıcı olduğunu söylemek gerek.

Türk lirasının değer kaybetmesine ilişkin fikirlerini paylaşan analistler, yaşanan olayların başlıca nedenlerinin ABD ile Rusya arasındaki gerilim, koronavirüs pandemisinin giderek daha da ağırlaşması ve Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren kriz olduğunu söylüyorlar. Ayrıca dolar/TL paritesinin yükselişe geçtiği gün Wall Street Journal'ın ABD hükümetinin sözde Ermeni katliamını "soykırım" olarak kabul edeceğini iddia etmesi de gündem ile ilgili dikkate alınması gereken bir haber olduğunu atlamamak gerek.