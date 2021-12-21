Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi destekçileriyle bir araya geldiği bir programda destekleyici aşı olduğunu da açıklayınca yuhalanmaya başladı. Trump, destekçilerini hiçbir zaman aşı olmaya zorlamayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının ilk zamanlarında aşı olmayı planlamadığını söyleyerek tepki toplamıştı. Koronavirüs hakkında yanlış iddiaları da lanse eden ve sosyal medya platformlarıyla bu nedenle de karşı karşıya gelen Trump, geçtiğimiz günse destekçilerinin ve kendisinin önceki açıklamalarının aksine bir açıklamada bulundu.

Eski Fox News sunucusu Bill O’Reilly’yle The History Tour’da (Tarih Turu) bir araya gelen Donald Trump, Dallas’ta destekçileriyle buluşarak bir konuşma yaptı. Trump, konuşmasında “Hem başkan hem de ben aşı olduk.” ifadelerini kullandığındaysa salonda bir hoşnutsuzluk oluştu ve yuhalamalar başladı.

Destekçileri tarafından yuhalandı

Trump’ın destekçileri tarafından yuhalanmasını artıran bir sonraki sözüyse eski sunucunun “Destekleyici aşıyı da oldunuz mu?” sorusunu cevaplamasıydı. Trump, bu soruya “Evet.” cevabını verince salondaki yuhalama sesleri daha da arttı. Eski ABD Başkanı, bu yuhalamalara “Yapmayın, yapmayın.” diye yanıt verdi. Donald Trump, bunun ardından destekçilerini aşı olmaya zorlamayacağını ifade etti.

Koronavirüsün ilk zamanlarında maske takmam diyen Trump, Temmuz 2020’de ilk kez yüzüne maske geçirmişti. Trump, Ekim 2020’de eşi ile birlikte koronvirüse yakalanmıştı. Daha önce ‘test yapmayı durdurursak koronavirüs vakaları azalacaktır’ ve ‘vakaların %99’u zararsız’ gibi ilginç açıklamaları da paylaşan Trump, koronavirüsü atlattıktan sonra da aslında Superman pozu vermeyi düşünüyordu.