Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu "Truth Social"ın çıkış tarihini duyurdu. Önümüzdeki ay açık beta kapsamında kullanıma sunulacak platform, Facebook, Instagram gibi popüler tüm platformlara her anlamda rakip olmaya çalışacak.

ABD'nin eski Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan banlanmasına karşı yeni bir adım attı. Trump cephesinden yapılan açıklamalarda, "Truth Social" isimli bir sosyal medya platformunun kullanılma sunulacağı ifade edildi. Trump, sosyal medya platformunu Google, Amazon ve Facebook gibi devlere karşı atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

Truth Social ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu sosyal ağ için bir şirket kurulacağı ifade edildi. Donald Trump ise "Taliban'ın Twitter'da cirit attığı bir dönemde en sevilen ABD Başkanı susturuldu. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanarak, sektör devlerine açık bir mesaj gönderdi. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (GAFAM) ile savaşacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Trump, platformdaki paylaşımlarına en kısa sürede başlayacağını açıkladı.

"Herkes duygularını açıkça ifade edebilecek"

ABD'nin eski Devlet Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr., Truth Social ile ilgili verdiği bir demeçte; bu sosyal medya platformunda herkesin özgürce konuşulabileceğini söyledi. GAFAM'ın bir süredir özellikle de muhafazakarları bastırdığını ifade eden Donald Trump Jr., kuracakları platform ile bunun önüne geçileceğinin altını çizdi.

Truth Social ile ilgili konuşan yetkililer, platformun önümüzdeki ay içerisinde açık beta kapsamında kullanıma sunulacağını, 2022'nin ilk çeyreğinde de herkesin bu platforma tüm özellikleriyle ulaşabileceklerini açıkladılar. Platformun neler sunabileceği ve ne kadar kullanışlı olacağı, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde belli olacak.