Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" isimli bir rehber yayımladı. 44 sayfalık bu rehber, unutulma hakkının hukuki açıdan nasıl bir çerçeve içerisinde alındığını ve tüketicilerin bu haktan nasıl faydalanabileceklerini anlatıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), giderek dijitalleşen dünyada kendisini unutturmak isteyen kullanıcılar için bir hatırlatma yaptı. Herkesin "unutulma hakkı"na sahip olduğunu belirten kurum, bu konuyla ilgili detaylı bir rehber hazırladı. 44 sayfalık rehberde, kullanıcıların kendilerini internet ortamında nasıl unutturabileceklerine ışık tutuluyor.

Unutulma hakkı, yıllardır hayatımızda olan ancak pek çoğumuzun haberdar dahi olmadığı haklardan bir tanesi. Bu hak sayesinde herhangi bir birey, internette kendisiyle ilgili olan tüm bilgileri sildirebiliyor. İşte KVKK'da tam olarak bu olaya parmak bastı. "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" isimli rehber, kendisini unutturmak isteyen kullanıcıların neler yapması gerektiğini ve bu hakkın hukuk çerçevesinde nelere dayandığını anlatıyor.

Anayasa'nın 20. maddesine vurgu yapıldı

KVKK'nın Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi isimli rehberinde, unutulma hakkının her şeyden önce Anayasa'nın 20. maddesince garanti altına alındığı belirtiliyor. Ayrıca KVKK'nın unutulma hakkına ilişkin aldığı kararları da hatırlatan rehber, kullanıcıların kendilerini unutturmaları için gerekli olan kriterlere de yer veriliyor.

Eğer dilerseniz, KVKK'nın rehberine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Unutulma hakkına ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz de sizleri buradaki içeriğimize davet ediyoruz.