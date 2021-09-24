Ölüm dünyadaki tüm canlılar için var, ölmenin ise binbir türlü hali. Donarak ölmek çoğumuza, hissizleşmeye başladıktan sonra derin bir uykuya yatmak gibi gelse de bunu bizzat yaşayan insanlara sormak gerekiyor.

Donarak ölmek üzere olan yani hipotermi geçiren bir insanın, ani vücut sıcaklığı değişimi sonucu kan dolaşımı dengesizleşir ve hatta durma noktasına gelir. Bundan dolayı da ilk başta beyin olmak üzere organların çalışması oldukça yavaşlar.

Kalbin durması ve ölümün gerçekleşmesi için 32 dereceye kadar düşmesi yeterlidir. Fakat birazdan tanıyacağınız insanlar, vücut sıcaklıkları eksi dereceleri görmesine rağmen yaşamaya devam ederek mucize gerçekleştirmişler.

İşte donarak ölmekten mucizevi şekilde kurtulmuş insanlar:

Kaskatı kesilmiş bir kadın: Jean Hillard

Aralık 1980’de Jean Hillard adında 19 yaşında genç bir kız oldukça soğuk bir gecede Minesota’nın karlı ve buz tutmuş yollarında babasının arabasını sürerek evine dönüyordu. Frenleme önleyicisi olmayan arabayla buzlu yolda giderken kaza yaptı ve bir çukura düştü. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatan Hillard, kısa mesafede bir arkadaşının evinin olduğunu hatırlayarak yürümeye başladı. Hillard, belki de kazanın şokuyla -6 derece olan havanın soğukluğunu fark etmedi fakat giderek donuyordu. Buna rağmen arkadaşının kapısının önüne kadar gelmeyi başardı ve kapının önünde yığılıp kaldı. Arkadaşı onu ancak ertesi gün fark etti ve Hillard’ın vücut sıcaklığı -30 dereceye kadar düşmüştü. Bunun üzerine hemen hastaneye gittiler.

Arkadaşı haklı olarak Hillard’ın geri hayata dönemeyeceğini düşündü ve işler de bu noktada tuhaflaşmaya başladı: Hillard 22 saat donmasına rağmen yaşıyordu. Hastaneye geldikten sonra doktorların dahil herkesin ümidi bitmişti ama Hillard’ın bilinci yavaş yavaş kendine geliyordu. Bu olay bir mucize olarak günlerce konuşuldu. Bu durumun sebebi ise sonradan ortaya çıktığı üzere Hillard’ın vücudunda alkol olması ve organların donma noktasının alkol etkisiyle düşmesi olmuştur.

Mucize bebek: Erika Nordby

Henüz 1 yaşındaki bebek sadece bir tişört ve beziyle -24 derece soğuğa ne kadar dayanabilir? Bu sorunun cevabına sıra dışı bir örnek var: Erika Nordby.

Erika ve 26 yaşındaki annesi Leyla Nordby bir şubat akşamını arkadaşının evinde geçiriyordu. Leyla ve arkadaşı, Erika'ya bakması için gece saatlerinde bir akrabalarını çağırdı ve dışarı çıktılar. Eve döndüklerinde ise bakıcı kilidi olmayan arka kapıdan çıktı. Daha sonrasında uyuyan Leyla, gece 3 gibi uyandı ve bebeği Erika'nın uyuması gereken saatte yatağında olmadığını fark etti. Leyla, telaşla etrafa baktığında karda ayak izleri gördü ve takip ettiğinde kızı Erika'yı kar içinde uyurken gördü.

Leyla, kızını kucağına alıp eve taşıdı. İlk yardım müdahalelerine rağmen Erika'da değişiklik olmadığı için acilen hastaneye kaldırıldı ve hastane ekibi öldüğünü düşündü. Hayati bir belirti göstermeyen Erika bir süre sonra bebek bedeniyle bir mucize gerçekleştirdi ve kalbi atmaya başladı. Ellerinde ve kollarında kalıcı hasar kalma ihtimali de vardı fakat Erika bunu da fizik tedavi yöntemleriyle atlattı. Erika şimdi bile hala 'Mucize Bebek' olarak anılıyor.

Bulutlar içinde gerçekleşen mucize: Ewa Wisnerska

Alman paraşütçü Ewa Wisnerska, 14 Şubat 2007'de hava raporlarının gök gürültülü ve şiddetli yağmurlu olduğunu öğrenmesine rağmen Avustralya'da 2007 dünya yamaç paraşütü şampiyonası için eğitim almaya karar verdi ve tabi ki kaza geliyorum demedi: Ewa, şiddetli yağmurdan sorumlu yüksek akımlı bir bulutun içerisine doğru çekildi. Sıcaklık bir süre sonra -50 dereceye kadar düştü ve normal şartlarda bu durumdaki bir insanın hayatta kalması mümkün değildi.

Ewa kendinden geçti oksijen alamıyordu ve dolayısıyla bayıldı. Bir süre sonra kendine geldi ama bu sefer de elleri ve eldivenleri donduğu için paraşütünü kontrol edemedi. Tekrardan bir bulutun içine sürüklendi. Sonunda da yere indi. Ewa bunca badire atlattıktan sonra kulaklarındaki minik yaralanmalar dışında bir sorun yaşamadı. Hastanede ise sadece bir saat yattıktan sonra taburcu oldu. Kurtulması gerçekten mucizeydi.

Zirve sevdası: Beck Weathers

Dağcılık yapan her kişinin hayali belki de dünyanın zirvesi olan Everest dağına tırmanmaktır. 10 Mayıs 1996'da 49 yaşındaki dağcılıkla uğraşan Beck Weathers da bu hayalini gerçekleştirmek için bir grupla beraber Everest'e tırmanma girişiminde bulundu. Beck, tırmanmadan önce miyop gözlerini tedavi ettirmek amacıyla bir ameliyat geçirdi. Kornea üzerinde kesikler atılarak yapılan bir ameliyattı. Bundan dolayı da Beck'in gözleri tırmanma esnasında korneada gerçekleşen şekil değişmesinden kaynaklı bozukluk yaşadı. Ekipteki rehberleri, Beck'in artık devam etmemesini ve onlar dönene kadar kaldıkları yerde beklemesi gerektiğini söyledi fakat rehber yolda kayaya sıkıştı ve öldü.

Bir süre sonra artan fırtınayla beraber Beck ve arkadaşları dönmek için yola çıktılar. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bir de bunun üstüne eldivenini kaybeden Beck'in eldiveni kayboldu ve elleri donmaya başladı. Beck kısa süre sonra hipotermi ve yoğun oksijen eksikliği olan hipoksi geçirmeye başladı. Fırtına yüzünden ekiple de beraber ilerleyemeyen Beck, sürüklenerek karın içine gömüldü. Ertesi gün bazı dağcılar kara gömülü halde Beck'i buldular ancak Beck hipotermik koma geçiriyordu ve o zamanlar hiçbir dağcı komadan kurtulamamıştı. Diğer dağcılar öldüğünü düşündüğü için terk ettiler fakat o sırada bir mucize gerçekleşiyordu. Kollarının, yüzünün ve ayağının bir kısmı ne yazık kı ampute edilse de Beck yaşamaya devam etti.

Hazine bulundu: Stella Berndtsson

23 Aralık 2010 günü Stella Berndtsson adında yedi yaşındaki bir kız çocuğu çizdiği harita üzerinden gizli hazine bulma oyununu oynamaya karar verir ve hazineyi bulmak amacıyla İsveç'teki evinden çıkar. Bir süre sonra Stella'nın kaybolduğunu anlayan ailesi komşularla beraber aramak için organize oldular ve sıcaklığı -12 dereceye kadar düşen havada aramaya başladılar.

Babası Peter, arka bahçedeki uçuruma doğru giden ayak izlerini gördü ve izlerin kıyıya kadar gittiğini fark edip helikopter, balıkçı ve sahil güvenlikten oluşan müdahale ekibine haber verdi. Helikopter havalandığında Stella'nın bedenini suyun üstünde buldu. Kızın kalbi durmuştu ve haliyle hem doktorlar hem de ailesi Stella'nın öldüğünü düşündü. Doktorlar yine de Stella'nın vücudunu ısıtmaya başladılar ve tam 12 saat sonra hayata döndürdüler. Stella Berndtsson bugün bile hala kaydedilmiş en düşük vücut sıcaklığına sahip olmanın rekorunu elinde tutuyor.