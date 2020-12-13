Google'ın Haritalar hizmeti, Rusya'nın en tehlikeli yollarından birinde yaşanan ölümcül olayın ardından yolu önermeyi kesti. Kemikler Yolu olarak bilinen bu yol kimse tarafından kullanılmıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın soğuğuyla ünlü doğu kesiminde üzücü bir olay yaşandı. Bir arabada bulunan iki kişi, Yakutsk şehrinden Magadan şehrine olan yolculukları sırasında arabalarının bozulması sonucu yolda kaldı. Bulundukları yol kimse tarafından kullanılmadığından dolayı arabaya günler sonra ulaşılabildi.

Arabanın içindeki iki kişiden biri mucize eseri canlı kalabilmiş ve hastaneye yetiştirilebilmişken diğeri o kadar şanslı değildi. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni karla kaplı arabadan çıkarıldı. İki kişinin arabasının bozulduğu nokta, dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden birisi olan Oymyakon'un yakınlarındaydı. Sıcaklık -50 dereceydi.

Google Haritalar, olayın ardından yolu önermeyi kesti:

Yaşanan bu olay, Rusya'da Google Haritalar'ın tavsiye ettiği yollar hakkında bir tartışma başlattı. Google Haritalar, daha önce sürücülere 'Road of Bones (Kemikler Yolu)' olarak bilinen yoldan gitmelerini tavsiye ediyordu. Bu yol Yakutsk ve Magadan arasındaki mesafeyi 3 saat kısaltsa da kimse tarafından yıllardır kullanılmıyordu. Yolun kullanılmaması, özellikle kış günlerinde ayrı bir tehlikeye yol açıyordu.

Bu olayda Google'ın bir payı olmasa da Google Haritalar, sürücüler için Rusya'daki ölümcül yolu önermeyi kesti. Yaşanan olayların ardından pek çok Rus kullanıcı Yandex'in Google'dan daha iyi iş çıkardığını ve daha iyi yerel bilgiye sahip olduğunu söyleyerek yalnızca Yandex Haritalar'ın kullanılması gerektiğini ifade etmeye başladı.

Resmi adı Kolyma Otoyolu olan Kemikler Yolu'nun böylesine korkunç bir isme sahip olmasının nedeni de bir o kadar korkutucu. Bu yol, Sovyet döneminde Sevvostlag çalışma kampında olanların zorla çalıştırılmasıyla inşa edildi. Ancak yolun inşası sürerken binlerce kişi hayatını kaybetti.