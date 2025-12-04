20.500 mAh'lık Devasa Bataryası Olan Ultra Sağlam Telefon DOOGEE V MAX LR Duyuruldu

DOOGEE, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu V MAX LR'yi duyurdu. Bu akıllı telefon, üst düzey özelliklerinin yanı sıra ultra sağlam yapısı ile dikkat çekiyor. Üstelik fiyatı da hiç fena değil. İşte DOOGEE V MAX LR'nin fiyatı ve özellikleri.

Piyasaya sürdüğü ultra dayanıklı telefonlarla gündem olmayı başaran DOOGEE'den yine bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "V MAX LR" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Acayip özelliklere sahip olan telefon, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte DOOGEE'nin yeni telefonuna yakından bakalım.

DOOGEE V MAX LR, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120Hz'lik ekranla donatıldı. Bu ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun üst kısmında yer alan yerleşik bir donanım, V MAX LR ile 40 metreye kadar lazer ölçümleri yapılmasını mümkün kılıyor.

Karşınızda DOOGEE V MAX LR

DOOGEE, yeni akıllı telefonunda MediaTek'in Dimensity Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirildi. 45W hızlı şarj desteği sunan 20.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 130 dB ses çıkışı sağlayan özel bir hoparlör ile donatıldı. Telefonun sahip olduğu IP68/IP69K sertifikaları, -20 derece ile 55 derece aralığında kullanıma imkân tanıyacak.

DOOGEE V MAX LR, 200 MP çözünürlük sunan yapay zekâ destekli ana kamera ile geliyor. Kamera kurulumunda 8 MP ultra geniş açılı makro kameraya ek olarak 20 MP çözünürlük sunan gece görüş kamerası bulunuyor. Bu kamera kurulumu hem telefonun yapay zekâ destekli özellikleri hem de Android 15 ile kullanıma sunulan Google Gemini yetenekleri ile desteklenecek.

DOOGEE V MAX LR teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 16 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.25) Arka Kamera 200 MP (f/1.95) + 8 MP (f/2.2) + 20 MP (f/1.8) kızılötesi gece görüş İşletim Sistemi Android 15 Batarya 20.500 mAh (45W)

DOOGEE V MAX LR fiyatı: