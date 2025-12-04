Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

20.500 mAh'lık Devasa Bataryası Olan Ultra Sağlam Telefon DOOGEE V MAX LR Duyuruldu

DOOGEE, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu V MAX LR'yi duyurdu. Bu akıllı telefon, üst düzey özelliklerinin yanı sıra ultra sağlam yapısı ile dikkat çekiyor. Üstelik fiyatı da hiç fena değil. İşte DOOGEE V MAX LR'nin fiyatı ve özellikleri.

20.500 mAh'lık Devasa Bataryası Olan Ultra Sağlam Telefon DOOGEE V MAX LR Duyuruldu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Piyasaya sürdüğü ultra dayanıklı telefonlarla gündem olmayı başaran DOOGEE'den yine bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "V MAX LR" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Acayip özelliklere sahip olan telefon, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte DOOGEE'nin yeni telefonuna yakından bakalım.

DOOGEE V MAX LR, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120Hz'lik ekranla donatıldı. Bu ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun üst kısmında yer alan yerleşik bir donanım, V MAX LR ile 40 metreye kadar lazer ölçümleri yapılmasını mümkün kılıyor.

Karşınızda DOOGEE V MAX LR

Başlıksız-1

DOOGEE, yeni akıllı telefonunda MediaTek'in Dimensity Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirildi. 45W hızlı şarj desteği sunan 20.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 130 dB ses çıkışı sağlayan özel bir hoparlör ile donatıldı. Telefonun sahip olduğu IP68/IP69K sertifikaları, -20 derece ile 55 derece aralığında kullanıma imkân tanıyacak.

DOOGEE V MAX LR, 200 MP çözünürlük sunan yapay zekâ destekli ana kamera ile geliyor. Kamera kurulumunda 8 MP ultra geniş açılı makro kameraya ek olarak 20 MP çözünürlük sunan gece görüş kamerası bulunuyor. Bu kamera kurulumu hem telefonun yapay zekâ destekli özellikleri hem de Android 15 ile kullanıma sunulan Google Gemini yetenekleri ile desteklenecek.

DOOGEE V MAX LR teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 7300
RAM 16 GB
Depolama 512 GB
Ön Kamera 32 MP (f/2.25)
Arka Kamera 200 MP (f/1.95) + 8 MP (f/2.2) + 20 MP (f/1.8) kızılötesi gece görüş
İşletim Sistemi Android 15
Batarya 20.500 mAh (45W)
11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı 11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

DOOGEE V MAX LR fiyatı:

Versiyon Fiyatı
16 GB + 512 GB 692,99 dolar
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim