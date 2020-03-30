DOOM Eternal Speedrun Rekoru 40 Dakikayla Kırıldı

id Software tarafından geliştirilen ve 20 Mart’ta yayınlanan DOOM Eternal’ın speedrun rekorları yayınlandı. Henüz liste açılır açılmaz ilk rekor geldi. Bir oyuncu, DOOM Eternal’ı 39 dakika 50 saniyede bitirmeyi başardı.

Oyun dünyasına hakim olanlar, ‘speedrun’ kelimesini mutlaka duymuştur ancak bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse; speedrun, bir oyunun olabilecek en hızlı şekilde bitirilmesi anlamına geliyor. Özellikle platform oyunları başta olmak üzere speedrun’ın birçok oyun için yapıldığını görebilirsiniz.

Speedrun’ı yapılan oyunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Speedrun.com, henüz 10 gün önce çıkan DOOM Eternal için sıralamaları açtı. Oyundan gelen ilk rekorlar oldukça etkileyici diyebiliriz.

DOOM Eternal speedrun rekoru:

Normal şartlar altında 15 saatlik bir oynanışa sahip olan DOOM Eternal’ın speedrun rekoru, 39 dakika 50 saniye oldu. Bu rekorun içerisinde ekran yükleme sürelerinin dâhil edilmediğini de belirtelim. Rekorun sahibi ise ‘Distortion2’ kullanıcı adına sahip bir oyuncu.

Kırılan bu rekorda oyunda yer alan hatalardan ya da kusurlardan faydalanıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani bu tür speedrun rekorlarında bir seviyeyi tamamen atlamak ya da bir silahın hasar hatasını en zorlu düşmanları basitçe yenmek için kullanmak oldukça normal.

Yukarıdan 39 dakika 50 saniyelik bu rekoru izleyebilirsiniz. Ayrıca Distortion2’nin oyundaki hatalardan faydalandığı anları da aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1.36: Distortion2, oyun içerisinde sıkça kullanılan bir silahtan faydalanarak haritayı neredeyse boydan boya oldukça kısa bir süre içerisinde geçiyor.

Distortion2, oyun içerisinde sıkça kullanılan bir silahtan faydalanarak haritayı neredeyse boydan boya oldukça kısa bir süre içerisinde geçiyor. 13.06: Oyuncu, birkaç kez zıplayarak Cultist Base’i kolaylıkla geçiyor.

Oyuncu, birkaç kez zıplayarak Cultist Base’i kolaylıkla geçiyor. 18.34: Oyuncu, elektrikli testereyle düşmanını kestikten sonra oyunun önemli bir kısmını yerin altından oldukça hızlı bir şekilde geçiyor.

Oyuncu, elektrikli testereyle düşmanını kestikten sonra oyunun önemli bir kısmını yerin altından oldukça hızlı bir şekilde geçiyor. 23.30: Distortion2, oyunda yer alan bir silahtaki hatayı kullanarak Marauder’ı yok ediyor.

Distortion2, oyunda yer alan bir silahtaki hatayı kullanarak Marauder’ı yok ediyor. 32.00: Oyunun 8. seviyesi olan Sentinel Prime’da farklı açılardan ateş ediyor.

Oyunun 8. seviyesi olan Sentinel Prime’da farklı açılardan ateş ediyor. 35.30: Oyunda yer alan bir hatayı kullanarak haritayı üstten geçiyor.

Oyunda yer alan bir hatayı kullanarak haritayı üstten geçiyor. 38.31: Yine oyunda yer alan bir hatayı kullanarak oyunun sonuna direkt olarak geçiyor.

Distortion2’nin bu rekorunun şu an için sadece bir başlangıç olduğunu da söylemek gerekiyor. Muhtemelen ilerleyen günlerde farklı oyuncular, oyunda yer alan farklı hatalardan faydalanarak bu süreyi çok daha kısaltacaktır. Tabii id Software’in oyunda yer alan bu hataları kapatacak bir yama yayınlayıp yayınlamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.