22 yıldır bağımsız ve şeffaf biçimde düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nin bu yılki sponsoru, DorukNet'in bulut bilişim markası DorukCloud oldu. Dijital ve kreatif ajanslardan ve markalardan yoğun ilgi gören yarışmanın başvuruları 24 Eylül’e kadar uzatıldı.

2002’den bu yana her yıl kesintisiz biçimde düzenlenen, Türkiye’deki en yenilikçi web/mobil projeleri onurlandıran ve bu yıl 22.’si DorukNet’in bulut bilişim markası DorukCloud ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri’nin (AÖ) son başvuru tarihi yoğun ilgi sebebiyle 24 Eylül’e kadar uzatıldı.

2002’den bu yana 5.985 markanın, 426 ajansın 39.314 projeyle başvurduğu, 2023 edisyonunda 1 milyon kişinin Türkiye’nin en yenilikçi internet projelerini belirlemek için başvurduğu Altın Örümcek’e ve DorukCloud’a dair ayrıntıları, DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı paylaştı.

İnternetin serüvenine tanıklık ediyor

2002’den bu yana Türkiye’de internetin gelişimine, yeni web teknolojilerinin ve mobil altyapıların proje çıktılarına dair kapsamlı bir arşiv sunan Altın Örümcek Ödülleri’nin herhangi bir dernek ya da vakfın desteği olmadan, gönüllü jüri üyeleriyle 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şenol Doyranlı, “Altın Örümcek Ödülleri, 22 yılda marka ve ajanslar tarafından benimsendi, bir endüstri standardına dönüştü. Bu prestijli ödül, bu yıl DorukCloud ana sponsorluğunda hayat buluyor. Web, mobil ve dijital pazarlama projelerinin 28 farklı kategoride yarışacağı ödül törenine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle son başvuru tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin hızına yetişmenin bir hayli zorlaştığını söyleyen Şenol Doyranlı, “1993'te kurulan ve internet hizmetlerinin ilk sağlayıcısı olarak konumlanan DorukNet, Türkiye’de yerleşik bir internet kültürünün oluşmasında liderliği üstlenen markalardan. Bugün, DorukNet’in bulut bilişim çözümlerini DorukCloud markamızla sunuyoruz. Yıllar içinde edindiği arşivle Türkiye internet tarihinin serüvenine tanıklık eden Altın Örümcek Ödülleri, ülkemizde internetin yaygın benimsenmesine katkıda bulunan DorukNet ve onun alt markası DorukCloud ile bu yönüyle doğrudan ortaklık kuruyor. İnovasyonun altın standardına dönüşen Altın Örümcek Ödülleri'nin ana sponsoru olduğumuz için gururlu ve heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Beşinci veri merkezini 2025’in ilk yarısında açacak

DorukNet'in bu süreçte bir hizmet sağlayıcının ötesine geçerek bir altyapı mimarına dönüştüğünün altını çizen Şenol Doyranlı, “Üç ay önce dördüncü veri merkezini devreye aldık. Önümüzdeki yılın ilk yarısında beşinci veri merkezi de faaliyete geçecek. Coğrafi olarak dağıtık veri merkezi stratejimizle müşterilerimizin iş sürekliliğine verdiğimiz önemi kanıtlıyoruz. Bugün DorukNet, %35’i KOBİ, %65’i büyük ölçekli kurumsal şirket olan 1.200’ü aşkın müşterisine kesintisiz hizmet sunarak kritik iş yüklerinin koştuğu altyapıları ayakta tutuyor. Bu faaliyetlerin yanı sıra DorukCloud markamızın Altın Örümcek Ödülleri ana sponsorluğuyla yenilikçi projeleri destekliyor ve bu projelerin daha çok kişiye ulaşması için çabalıyoruz. Hem AÖ, hem de DorukNet, gelişen teknolojiye, farklılaşan tasarım anlayışlarına, iletişim ve pazarlama trendlerine ilk zamanlardan bu yana tanıklık ediyor. DorukNet de DorukCloud markasıyla ülkemizdeki internet yolculuğunun hem ön cephede hem de altyapıda güç kaynağı oluyor” dedi.

Yapay zeka bulutu vazgeçilmez kılıyor

Gartner tarafından yapılan tahminlerin küresel BT harcamalarının 2024'te bir önceki yıla kıyasla %7,5 büyüyeceğini gösterdiğini belirten DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bilişim teknolojilerine, bulut bilişime, dijital dönüşüme yönelik istikrarlı bir biçimde artan yatırımların sebeplerinin başında yapay zeka geliyor. İnternet siteleri, mobil uygulamalar ve bu sistemlerin kullandığı altyapılar karmaşıklaştıkça ve yeni yeteneklerle geliştikçe veri merkezi altyapıları dünya çapında büyüyor. Sektörde 30 yılı geride bırakan DorukNet olarak biz de Türkiye’de Hyper-V servislerini sunmaya başlayan ilk marka unvanını taşıyan DorukCloud markamızla, ölçek fark etmeksizin 360 derece yönetilen bulut çözümleri sunuyor, şirketlerin dijital dönüşüme dair altyapı ihtiyaçlarına uçtan uca yanıt veriyoruz.”

Gelişmeler Altın Örümcek LinkedIn hesabında paylaşılıyor

İlk aşamada 6 Eylül olarak duyurulan ancak 24 Eylül'e kadar uzatılan DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri başvuru sürecine, yarışma takvimine ve Altın Örümcek’e dair tüm yeni gelişmeler, Altın Örümcek Ödülleri LinkedIn hesabı üzerinden paylaşılıyor. Web sitelerinin, mobil uygulamaların ve dijital pazarlama kampanyalarının 28 farklı kategoride ödüllendirileceği törende, en yüksek puanı alan proje de Erdoğan Sarma’nın gelenekselleşen el yapımı heykeliyle onurlandırılacak.