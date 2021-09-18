Dota 2, Eski İşletim Sistemlerine Desteği Kesiyor

Valve, Dota ve Dota 2 oyunları için önemli güncellemelere dair açıklamalarda bulundu. Yayımlanan blog gönderisinde, Dota 2'nin eski işletim sistemleri ve grafik API'leri için desteği keseceği belirtildi.

Valve, paylaştığı bir blog gönderisinde birkaç ay içinde Dota 2'nin 32 bit’lik Windows ve 10.14’ten eski olan macOS sürümleri için desteği kesileceğini belirtti. Dota 2 ise nihayet DirectX 11 ve Vulkan desteğine sahip olacak ve DirectX 9 ve OpenGL desteği kesilecek. Dota 2’de SDL Audio’dan XAudio’ya geçiş de sağlanacak.

Blog, Dota 2'nin daha iyi grafikler, ses ve performans için daha yeni işletim sistemlerinden ve API'lerden hâlihazırda nasıl yararlandığına dikkat çekiyor. Şimdiye kadar Valve, eski sistemler kullanan oyuncuları desteklemekteydi.

'Eski teknolojileri kaldırarak daha iyi bir Dota deneyimi sunacağız'

Blog, daha güncel sistemlere odaklanmak amacıyla kaynakları boşaltmak için desteğin kesileceğini ifade ediyor. "Bu eski teknolojileri kaldırmak, geliştirme çabalarımızı düzene koymamıza ve daha da iyi bir Dota deneyimi sağlamak için bu API'lerin daha yeni özelliklerini kullanmamıza olanak sağlayacak."

Valve, bunun Dota 2 oyuncularının yüzde kaçının etkileyeceğiyle ilgili rakamları açıklamış değil ancak "çoğu" oyuncu için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Tüm Steam kullanıcılarının istatistiklerine bakıldığında (Dota 2, Steam'deki en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor), yüzde birden azının Windows 7 veya 10'un 32 bit sürümlerini ve yüzde 0,2'den azının 10.14'ten daha eski macOS sürümlerini kullandığını ortaya koyuyor.

LOL ve Valorant gibi oyunlar daha cömert sistem gereksinimleri sunuyor:

Karşılaştırmak gerekirse Riot Games'in League of Legends’ı, önerilen sistem gereksinimlerinde 64-bit Windows'a yer vermekte ancak bu minimum kriter değil. LOL, 10.12 sürümüne kadar macOS'i destekliyor ancak DirectX 9'u desteklemiyor. Valorant da benzer şekilde cömert sistem gereksinimlerine sahip olmasına rağmen yalnızca 64-bit Windows'u destekliyor.

Aynı blog gönderisinde, Valve'in 22 Eylül'de 2021 Dota 2 Uluslararası Şampiyonası için bilet satışlarını başlatacağı da duyuruldu. Şampiyona 7 Ekim'de Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Valve, katılan herkesin COVID-19'a karşı tam aşılanmış olmasını ve maske takmasını şart koşuyor.