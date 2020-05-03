Valve'nin sevilen oyunlarından biri olan Dota 2'nin yeni yaması 7.26c resmen yayınlandı. Yamada birçok değişiklik bulunuyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ise yetenek değişiklikleri diyebiliriz.

Valve birçok oyuncu tarafından ilgiyle takip edilen Dota 2 için 7.26c yamasını resmen piyasaya sürdü. Yamada, mevcut metada bulunan güçlü ve güçsüz kahramanları dengelemek için yapılan ufak düzenlemeler ve bazı kahramanlarda birçok değişiklik bulunuyor. Yeni yamanın en çok konuşulacak kısmı, birçok kahramanın köklü yetenek değişimleri diyebiliriz.

Bu yamada değişiklik alan neredeyse her kahramanın, yeteneklerinde de bir değişiklik bulunuyor. Yapılan tüm yenilik ve değişimlere resmi yama notları sayfasından ulaşabilirsiniz ancak göz atmaya değecek birkaç yeniliği derinlemesine incelemekte fayda var.

Yamayla birlikte gelen değişiklikler:

Alchemist'in yetenekleri 10, 15 ve 20 seviyelerinde yukarı doğru dengelemiş durumda. Genelde bu seviyelerde alacağınız tek bir seçenek vardı ancak, güçlü seçeneğe gelen düşürme ve zayıf seçeneğe gelen yükseltme ile birlikte ikisi arasında seçim yapılırken daha dikkatli olunmalıdır. Bazı profesyonel oyunlarda şaşırtıcı bir biçimde oynanan Riki, 25. seviye yeteneklerinden birine sahipti. Eskiden Cloak and Dagger ortaya çıkmıyordu ancak şimdi +125 Smoke Screen AoE olarak değiştirildi. Bu da Riki'nin görünmezlik hilelerinin oyunda etkisinin azalmasına neden oldu.

Birkaç eşyada küçük değişiklikler de bu yamada karşımıza çıktı. Royal Jelly artık küresel bir fırlatma menziline sahip ve verdiği yükseltme yaratabileceğiniz illüzyonlara da verilir. Eğer Illusionist’s Cape kuşanılmamışsa yarattığı illüzyonları yok eder.

Kahramanların yetenekleri dışında da aldıkları değişimler bulunuyor. Bu alandaki en büyük yükseltme muhtemelen Outworld Devourer'a gelmiş. Bu kahramanın Essence Flux yavaşlatması %11/%22/%33/%44'ten %20/%30/%40/%50'ye yükseltilirken Sanity's Eclipse tabanlı hasarı 150/225/300'den 150/250/350'ye yükselmiş durumda. Outworld Devourer bir süredir pek de etkileyici değildi, umuyoruz ki bu yükseltmeler onu eski haline döndürür.

Sniper’ın Shrapnel yavaşlatması, birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerde hafifçe düşürüldü ve Agh'lere sahip olduğunda aldığı sersemletmenin süresi 1,8 saniyeden 1,5 saniyeye düşürüldü. Bunlarla birlikte, Leshrac'ın Lightning Storm hasarı 80/120/160/200'den 90/130/170/210'a arttırıldı, Clinkz'in Searing Arrows hasarı 30/40/50/60'tan 25/35/45/55'e düşürüldü ve Viper'ın saniye başına maksimum Nethertoxin hasarı 60/80/100/120'den 80/100/120/140'a yükseltildi.