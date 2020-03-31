Dota 2’nin En Pahalı Eşyaları

Dota 2, çok oyunculu oyunlar dünyasının en önemli yapımlarından biri. Dota 2’nin büyük oyuncu kitlesi aynı zamanda büyük bir Dota 2 ekonomisinin oluşmasını sağlıyor. Biz de bu nedenle Dota 2'nin en pahalı eşyalarını sizler için bir araya getirdik.

Valve’ın çok oyunculu oyunları, nadir ve pahalı eşyalardan oluşan bir ekonominin doğmasına neden oldu. Dota 2’deki eşyalar ise bu ekonomideki en önemli materyallerinden bazılarını oluşturuyor. Hatta en pahalı eşyalardan bazıları Dota 2’nin eşyalarıdır. Hatta Valve oyunları arasında en pahalı oyun içi ürünlerden bazılarının Dota 2'de bulunduğunu söyleyebiliriz.

Dota 2, oyuncularını uzun zamandır farklı eşyalarla kahramanlarını kişiselleştirmeye teşvik etti. Bu da oyuncuların büyük paralar harcamalarına neden oldu. Özellikle nadir ürünlere yönelen oyuncular, değeri binlerce doları bulan oyun içi ürünlere hayranlıkla baktılar.

Dota 2’nin eşyalarının bazıları, yayınladıkları dönemde uygun fiyatlarla oyunculara sunulmuş olmalarına rağmen seneler içinde çok fazla değer kazandılar. Biz de Dota 2’nin en pahalı eşyalarını sizler için bir araya getirdik.

Pudge’ın Dragonclaw Kancası

Çoğu Dota 2 oyuncusu Dragonclaw Kancası'nı biliyor. Dota 2 oyuncuları tarafından uzun zamandır talep edilen ürünler arasında yer alan eşya, sayısız Dota 2 dolandırıcılığının da merkezinde yer aldı ve ününe ün kattı.

Dragonclaw Kancası'nın bu kadar ünlü olmasını Pudge karakteri sağladı. Neredeyse bütün beceri seviyelerinin popüler kahramanlarından olan Pudge’un zaten var olan büyük kancası, Dragonclaw Kancası ile daha da büyük hale geliyor. Eşya sayesinde karakterin kolunda aşağıya doğru akan zincirlerin omurlara dönüşmesini sağlamakla beraber zincirlerin daha parlak görünmesini sağlıyor.

Dragonclaw Hook, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürüldü. Eşya, piyasaya sürüldüğü ilk günlerden itibaren popüler hale geldi. Uzun bir süre 150 ile 200 dolar seviyelerinde satıldı. Ancak yıllar içinde artan talep Dragonclaw Hook’un 1000 dolara kadar değer kazanmasını sağladı. Son zamanlarda 800 ile 850 dolar arası bir fiyatla bulunabiliyor.

Golden Basher Bıçaklar

Golden Basher Bıçaklar olarak isimlendirilen Anti-Mage silahların satışına ilk olarak 2015 yılında başlandı. Eşya, Skull Basher ile beraber kullanılacak şekilde tasarlandı ve Skull Basher’le beraber kullanıldığında ek güçler verdi.

Deneyimli Dota 2 oyuncuları, Golden Basher Bıçakları’nın bir paket halinde olması konusunda uyarıyor. Ciddi bir değere sahip olması için bu eşyanın paketli hali ile 750 ile 800 dolar arasında satılıyor.

Ember Spirit’in Gerçek İmparatorluk Alev Kılıcı

İmparatorluk Alev Kılıcı, Dota 2’nin eşsiz konseptlerinden birinden geldi. Dota 2, Güney Kore’de rakibi League of Legends kadar popüler değil. Bu durumu kırmak isteyen Dota 2 geliştiricileri, sadece Güney Kore’deki oyunculara özel olarak sunulacak İmparatorluk Alev Kılıcı'nı satışa çıkardılar.

Oldukça nadir olan İmparatorluk Alev Kılıcı paketinin fiyatını şu anda belirlemek oldukça zor. Uzun süredir satılmayan kılıçların her biri 500 dolara kadar değerlenmişti. Bu da açılmamış bir İmparatorluk Alev Kılıcı paketinin 1000 dolara satılabileceğini gösteriyor.

Rubick’in Altın Ornithomancer Pelerini

Valve, uzun dönem bütün dünya için olaylar ve savaş geçişleri yayınladı. Ancak 2015 yılında düzenlenen Franfurt Major turnuvasının tanıtımı için tamamen farklı ve özel bazı ürünler yayınladı. Altın Ornithomancer Pelerin bu ürünlerin en popüleri oldu. 1500 dolar fiyatla satılan Altın Ornithomancer Pelerin, en pahalı Dota 2 eşyalarından.

Mirana Heykeli

Dota 2 geliştiricileri, yıllar boyunca oyunculara etkileyici ürünler sundu. Bu ürünler aynı zamanda oyun içi hediyelerle beraber oyuncuların karşısına çıktı. Bunlardan biri de 2017 yılında yayınlanan Mirana Heykeli oldu. Heykeli alan kullanıcılar Tsukumo Ay Bulutu için de promosyon kodu kazandılar. Tsukumo Ay Bulutu ve Mirana Heykeli bugün 750 dolardan 1200 dolara kadar değişen fiyat aralığında bulunabiliyor.

Axe’ın Pahractos Baltası

Phractos Baltası da tıpkı Tsukumo Ay Bulutu gibi sadece bir heykel satın alınarak elde edilebiliyordu. Benzersiz bir görünüşe sahip Pahractos Baltası, 2013 yılında piyasaya sürüldü ve birçok modern Axe eşyasına göre çok daha fazla tutuldu.

Şu sıralar Pahractos Baltası bulmak gerçekten zorlaştı. Bu nedenle Pahractos Baltası’nın fiyatları da olması gerekenden çok daha yukarıya çıktı. Şu anda 1.000 dolar seviyelerinde bulunan eşya, daha önce 1.700 dolara kadar yüksek bir fiyattan satılmıştı.

Bebek Roshan Ulakları

Son derece nadir olan Bebek Roshan Ulakları, Dota 2’nin oyun içi etkinliklerinin temelini oluşturuyor. Bu zamana kadar ki en ucuz Bebek Roshan olan Bal Soygunu Bebek Roshan 500 dolar fiyatla satılıyor. En pahalı Bebek Roshan olan Çöl Kumları Bebek Roshan ise 1.800 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Ursa’nın Alpine Stalker’ı

Alpine Stalker, eşsiz tarihe sahip Dota 2 eşyaları arasında yer alıyor. Kovboy temalı olarak tasarlanan Ursa eşyaları, 2012 yılında Dota 2’nin oyun içi mağazasında satışa sunuldu. Ancak beklenen ilgiyi görmediği için bir süre sonra satıştan kaldırıldı.

Ancak bir süre sonra durum değişti. Şu anda Alpine Stalker paketine yoğun bir ilgi var. Ancak tam paket bulmak oldukça zor. Paketin parçaları ise 50 ile 550 dolara arasında bir fiyatla alıcı buluyor. Açılmamış Alvine Stalker paketi ise Steam’de sadece üç kere satışa sunuldu ve son satılan paketin değeri 1.200 dolardı.