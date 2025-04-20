Dreame, tek seferde 375 metrekareye kadar sulu temizlik yapabilen dikey süpürgesi "T50 Dreamer"ı duyurdu. Yapay zekâ desteği bile sunan dikey süpürgenin özellikleri de hiç fena değil.

Son dönemlerde Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji markası Dreame, düzenlediği bir etkinlikte yeni dikey temizlik robotu "T50 Dreamer"ı duyurdu. Yapay zekâ desteğine bile sahip olan ürün, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

21.000 Pa emiş gücüne sahip olan ve 180 derece yatabilme yeteneği sayesinde dikey süpürgelerin en büyük sorunlarından bir tanesini tarihe gömen Dreame T50 Dreamer, evcil hayvan pisliklerini ve inatçı kirleri temizlemek için köpüklü yıkama sistemine de sahip. Şirkete göre yeni süpürge, kokuları yüzde 90 oranında, bakterileri ise yüzde 99,9 oranında yok ediyor.

Karşınızda Dreame T50 Dreamer

Dreame T50 Dreamer, 46 dakika boyunca kesintisiz temizlik yapmayı mümkün kılan 4.000 mAh'lık bir batarya ile donatıldı. Cihazın temiz ve kirli su hazneleri ise toplamda 375 metrekareye kadar olan bir alanı temizlemeye yetiyor. Bu arada; Dreame'nin yeni dikey süpürgesi, silindiri, emiş bölmesini ve su haznesini dezenfekte etmek için 100 santigrat derecede çalışan "Volcanic Lake" teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Dreame'nin yeni dikey süpürgesi, yapay zekâ ile desteklenen "Lingbu 2.0 AI" isimli bir mekanik kol sistemine sahip. Bu mekanik kol, zeminin anında kurumasını ve geride su kalıntısı bırakmamasını sağlayan esnek bir zemin kazıyıcısı ile entegre çalışıyor.

Dreame, en yeni temizlik ürünlerini geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına getirdi:

Dreame tarafından yapılan açıklamaya göre T50 Dreamer, 385 dolar karşılığında satın alınabilecek. Çin'de satışa sunulan ürünün küresel pazarlara ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.