Çinli teknoloji markası Dreame, Türkiye’de beş yeni ürünle sahneye çıktı. Yeni dikey süpürge, robot süpürge, ıslak-kuru süpürge, hava temizleyici ve saç şekillendirici modelleriyle temizlikten kişisel bakıma kadar farklı alanlara hitap eden ürünler raflardaki yerini aldı. Her biri, günlük hayatı biraz daha kolaylaştırmayı hedefleyen teknolojilerle geliyor.
Yeni ürünler arasında güçlü emiş sunan kablosuz dikey süpürgeden, kendi kendine işini halleden robot süpürgeye kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller var. Fiyatlar ise 14.999 TL'den başlayıp 64.999 TL’ye kadar çıkıyor. Yani her bütçeye uygun bir seçenek bulmak mümkün gibi görünüyor.
1- Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge
Dreame’in yeni kablosuz süpürgesi Z30, hem farklı yüzeylerde temizlik yapabiliyor hem de tozu havaya kaçırmadan içine hapsediyor. Uzun süre şarj derdi olmadan kullanılabilmesi ve kirleri kendi kendine algılayabilmesi de onu pratik bir seçenek hâline getiriyor.
Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge özellikleri
- 310 AW emiş gücü
- %99,99 oranında 0,1 mikron filtreleme
- CelesTect™ toz ayrıştırma teknolojisi
- 90 dakikaya kadar kesintisiz kullanım
- Farklı yüzeylerde kullanım desteği
- Akıllı kir algılama sensörü
Ürün fiyatı:
Dreame’in yeni kablosuz süpürgesi Z30'un fiyatı 19.999 TL.
2- Dreame X50 Ultra Complete Robot Süpürge
Dreame X50 Ultra Complete, robot süpürge tarafında karşımıza çıkıyor. Gelişmiş yön bulma sistemiyle evi kolayca tanıyor, otomatik su ve solüsyon doldurma özelliği sayesinde de sizin neredeyse hiç müdahale etmenize gerek kalmadan işini hallediyor.
Dreame X50 Ultra Complete Robot Süpürge özellikleri
- ProLeap™ sistem altyapısı
- VersaLift navigasyon ile dar alan temizliği
- Otomatik su ve solüsyon doldurma özelliği
- HyperStream™ DuoBrush fırça sistemi
- Dual Flex Arm ile kenar köşe erişimi
- AceClean™ DryBoard kurulama alanı
- Akıllı PowerDock™ istasyonu
Ürün fiyatı
Dreame X50 Ultra Complete'in fiyatı 64.999 TL.
3- Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge
Islak-kuru temizlik işini tek cihazda halletmek isteyenler için H14 Dual modeli biçilmiş kaftan. Ergonomik yapısıyla dar alanlarda bile rahatça kullanılabiliyor. 60 dereceyle fırçayı kendi kendine yıkaması ve sıcak havayla kurutması da “temizlik bitti mi, şimdi ne yapacağım?” derdini ortadan kaldırıyor.
Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge özellikleri
- 5'i 1 arada temizlik fonksiyonu
- 180° düz pozisyonda erişim kabiliyeti
- 18.000 Pa emiş gücü
- 60°C sıcaklıkta fırça temizliği
- Sızdırmaz sıcak hava ile kurutma
- GlideWheel™ destekli hareket sistemi
Ürün fiyatı
Dreame H14 Dual ıslak ve kuru süpürgenin fiyatı 24.999 TL.
4- Dreame PM20 Hava Temizleyici
PM20, ortamın havasını kendi kendine algılayıp otomatik olarak devreye giriyor. Geniş alanlarda havayı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı ısıtma özelliğiyle soğuk günlerde ortamı anında ısıtabiliyor.
Dreame PM20 Hava Temizleyici özellikleri
- Ortam algılama sensörleri
- Çift hava akımı teknolojisi
- 3 saniyede hızlı ısıtma
- Geniş alan kapsama desteği
- Filtreleme ve arıtma özellikleri
- Hassas hava kalitesi takibi
Ürün fiyatı
Dreame PM20 Hava Temizleyici'nin fiyatı 29.999 TL.
5- Dreame AirStyle Pro Çoklu Saç Şekillendirici
AirStyle Pro, hem kurutma hem de şekillendirme işini tek başına halledebilen çok yönlü bir saç bakım seti. Yüksek hızlı hava akışıyla çalışıyor ve farklı saç tiplerine uygun başlıkları sayesinde istediğin tarzı yakalamak oldukça kolay.
Dreame AirStyle Pro Çoklu Saç Şekillendirici özellikleri
- 7 farklı başlık içeren saç bakım seti
- Hızlı hava akışıyla etkili kurutma
- Çok yönlü şekillendirme seçenekleri
- Lüks dokulu dış tasarım
Ürün fiyatı
Dreame AirStyle Pro çoklu saç şekillendiricinin fiyatı 14.999 TL.