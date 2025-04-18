Dreame, Türkiye pazarında robot süpürgeden saç şekillendiriciye kadar beş yeni teknolojik ürününü tanıttı.

Çinli teknoloji markası Dreame, Türkiye’de beş yeni ürünle sahneye çıktı. Yeni dikey süpürge, robot süpürge, ıslak-kuru süpürge, hava temizleyici ve saç şekillendirici modelleriyle temizlikten kişisel bakıma kadar farklı alanlara hitap eden ürünler raflardaki yerini aldı. Her biri, günlük hayatı biraz daha kolaylaştırmayı hedefleyen teknolojilerle geliyor.

Yeni ürünler arasında güçlü emiş sunan kablosuz dikey süpürgeden, kendi kendine işini halleden robot süpürgeye kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller var. Fiyatlar ise 14.999 TL'den başlayıp 64.999 TL’ye kadar çıkıyor. Yani her bütçeye uygun bir seçenek bulmak mümkün gibi görünüyor.

1- Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge

Dreame’in yeni kablosuz süpürgesi Z30, hem farklı yüzeylerde temizlik yapabiliyor hem de tozu havaya kaçırmadan içine hapsediyor. Uzun süre şarj derdi olmadan kullanılabilmesi ve kirleri kendi kendine algılayabilmesi de onu pratik bir seçenek hâline getiriyor.

Dreame Z30 Kablosuz Dikey Süpürge özellikleri

310 AW emiş gücü

%99,99 oranında 0,1 mikron filtreleme

CelesTect™ toz ayrıştırma teknolojisi

90 dakikaya kadar kesintisiz kullanım

Farklı yüzeylerde kullanım desteği

Akıllı kir algılama sensörü

Ürün fiyatı:

Dreame’in yeni kablosuz süpürgesi Z30'un fiyatı 19.999 TL.

2- Dreame X50 Ultra Complete Robot Süpürge

Dreame X50 Ultra Complete, robot süpürge tarafında karşımıza çıkıyor. Gelişmiş yön bulma sistemiyle evi kolayca tanıyor, otomatik su ve solüsyon doldurma özelliği sayesinde de sizin neredeyse hiç müdahale etmenize gerek kalmadan işini hallediyor.

Dreame X50 Ultra Complete Robot Süpürge özellikleri

ProLeap™ sistem altyapısı

VersaLift navigasyon ile dar alan temizliği

Otomatik su ve solüsyon doldurma özelliği

HyperStream™ DuoBrush fırça sistemi

Dual Flex Arm ile kenar köşe erişimi

AceClean™ DryBoard kurulama alanı

Akıllı PowerDock™ istasyonu

Ürün fiyatı

Dreame X50 Ultra Complete'in fiyatı 64.999 TL.

3- Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge

Islak-kuru temizlik işini tek cihazda halletmek isteyenler için H14 Dual modeli biçilmiş kaftan. Ergonomik yapısıyla dar alanlarda bile rahatça kullanılabiliyor. 60 dereceyle fırçayı kendi kendine yıkaması ve sıcak havayla kurutması da “temizlik bitti mi, şimdi ne yapacağım?” derdini ortadan kaldırıyor.

Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge özellikleri

5'i 1 arada temizlik fonksiyonu

180° düz pozisyonda erişim kabiliyeti

18.000 Pa emiş gücü

60°C sıcaklıkta fırça temizliği

Sızdırmaz sıcak hava ile kurutma

GlideWheel™ destekli hareket sistemi

Ürün fiyatı

Dreame H14 Dual ıslak ve kuru süpürgenin fiyatı 24.999 TL.

4- Dreame PM20 Hava Temizleyici

PM20, ortamın havasını kendi kendine algılayıp otomatik olarak devreye giriyor. Geniş alanlarda havayı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı ısıtma özelliğiyle soğuk günlerde ortamı anında ısıtabiliyor.

Dreame PM20 Hava Temizleyici özellikleri

Ortam algılama sensörleri

Çift hava akımı teknolojisi

3 saniyede hızlı ısıtma

Geniş alan kapsama desteği

Filtreleme ve arıtma özellikleri

Hassas hava kalitesi takibi

Ürün fiyatı

Dreame PM20 Hava Temizleyici'nin fiyatı 29.999 TL.

5- Dreame AirStyle Pro Çoklu Saç Şekillendirici

AirStyle Pro, hem kurutma hem de şekillendirme işini tek başına halledebilen çok yönlü bir saç bakım seti. Yüksek hızlı hava akışıyla çalışıyor ve farklı saç tiplerine uygun başlıkları sayesinde istediğin tarzı yakalamak oldukça kolay.

Dreame AirStyle Pro Çoklu Saç Şekillendirici özellikleri

7 farklı başlık içeren saç bakım seti

Hızlı hava akışıyla etkili kurutma

Çok yönlü şekillendirme seçenekleri

Lüks dokulu dış tasarım

Ürün fiyatı

Dreame AirStyle Pro çoklu saç şekillendiricinin fiyatı 14.999 TL.