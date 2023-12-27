Dikey süpürgeler, son dönemlerde iyiden iyiye gelişmeye başladı. Dreame tarafından geliştirilen H12 Dual isimli dikey süpürge de onlardan biri. Peki Dreame H12 Dual hangi özelliklerle donatıldı?

Yaşanan teknolojik gelişmeler, son dönemlerde akıllı ev aletlerinin yaygınlaşmasını sağladı. Mesela robot süpürgeler. Bu ürünler, birkaç yıldır pek çoğumuz için vazgeçilmez hâle geldi. Öte yandan; dikey süpürgelerden vazgeçemeyen tüketiciler için de efsane işler yapılıyor. Bu bağlamda; Dreame H12 Dual de onlardan bir tanesi.

Dreame H12 Dual, etkileyici özelliklerle donatılan bir dikey süpürge. Sahip olduğu çalışma modları ile isterseniz ıslak isterseniz de kuru temizlik yapmanıza imkân tanıyan ürün, 300W yüksek gücü ve 60 dakikaya kadar kesintisiz kullanım süresi ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Karşınızda Dreame H12 Dual

Dreame H12 Dual'in etkileyici özelliklerinden bir tanesi, köşelere çok iyi bir şekilde girebiliyor olması. Bu süpürgenin kenar temizleme fırçası, süpürgeliklerin 6 milimetre yakınına kadar uzanabilmesini sağlıyor. Bu da en dip noktaların bile temizlenmesine olanak sağlıyor. Üstelik temizlik işiniz sona erdiğinde tek bir tuşa basıp, Dreame H12 Dual'in kendi kendini temizlemesini sağlayabilirsiniz. Ve elbette gelişmiş kir ve pislik algılama teknolojisi ile temizlik ayarının otomatik olarak yapabilirsiniz.

Dreame H12 Dual, sahip olduğu süpürme aparatları ile farklı ortam koşulları için farklı temizlik senaryolarınıza uyumlu olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Mesela bu dikey süpürge ile sert zeminlerde ıslak temizlik, halı ve kanepe gibi yumuşak zeminlerde ise kuru temizlik yapabilirsiniz. Tabii bu süpürgenin farklı farklı çalışma modlarına da sahip olduğunu, emiş gücü gibi ayarlamaları manuel olarak yapabileceğinizi belirtelim.

Az önce, Dreame H12 Dual'in kendi kendini temizleme özelliği bulunduğundan bahsetmiştik. Bunu biraz daha detaylandırmakta fayda var. Bu dikey süpürge için geliştirilen teknoloji, fırçanın 55 dereceye ulaşabilen sıcak hava ile kurulanmasını sağlıyor. 30 dakika içinde tamamlanan kendi kendini temizleme özelliği, sağlık açısından da önemli. Zira bu teknoloji ile fırçada küf ve mantar oluşumu engellenmiş, hâliyle bir sonraki temizlikte evin içine dağılması engellenmiş oluyor.

Bazı ülkelerde satışa sunulan Dreame H12 Dual, şimdilik Türkiye'de yok. Ancak bu ürün, ülkemize geldiğinde ilgi görecek gibi duruyor.