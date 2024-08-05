Süpürme ve silmeyi birlikte yapmakla kalmayıp kendi kendini de temizleyerek büyük kolaylık sağlayan Dreame H12 Pro’yu her yönüyle inceledik.

Temizlik yaparken ıslak ve kuru zeminler için temizliği bölmek, üstüne süpürdükten sonra bir de ayrıca su hazırlayıp tüm evi tekrar dolaşıp silmek gerçekten uğraştırıcı. Neyse ki süpürgeler geliştikçe bu durum da ortadan kalkmaya başladı.

Robot süpürgeleriyle de övgü toplayan Dreame’nin en yeni üyelerinden Dreame H12 Pro da tüm bu sorunları çözerek tek seferde evinizi tertemiz yapmaya yarayacak bir ürün. Yerlerinizdeki ıslak/kuru tüm toz ve pisliği yüksek emiş gücü ile anında halleden Dreame H12 Pro’nun maharetlerine gelin birlikte göz atalım.

Dreame H12 Pro dikey süpürgenin teknik özellikleri:

Güç: 300W

Ağırlık: 4,9 kg

Pil Kapasitesi: 6x 4.000mAh

Maksimum Çalışma Süresi: 35 dk.

Şarj süresi: ≈3 saat

Temiz Su Tankı: 900mL

Kullanılmış Su Tankı: 700mL

Çalışma modu: 3 Mod (Otomatik Mod, Ultra Mod ve Emiş Modu)

Peki performans nasıl?

Dreame H12 Pro, yüksek emiş gücüne ve hem sert hem yumuşak zeminde yüksek performans sunan fırçalara sahip. Bu sayede tüm zeminlerde en ufak tüy ve tozlardan daha ‘’iri’’ parçalara kadar her şeyi pratik bir şekilde temizliyor. Ayrıca fırça tasarımı sayesinde köşelerde de en dip noktalar bile süpürülüyor.

Otomatik mod da bu noktada büyük kolaylık sağlıyor. Yerdeki kir ve toz miktarı algılanarak modlar arasında geçiş yapması sayesinde siz dümdüz temizlemeye devam ederken Dreame H12 Pro ihtiyacı belirleyip o zeminde temizliği en optimal seviyeye getiriyor. Böylece hem temizlik daha pratik oluyor hem de şarj da daha uzun süre yetiyor.

Ayrıca emiş modu sayesinde yerlerdeki ıslaklıklar da sorun olmaktan çıkıyor. Yere çorba ya da kahve dökülmüşse örneğin doğrudan emiş moduyla bu pisliği çekip ayrıca zemini siliyor. Böylece önce bir bezle kiri alayım sonra da temiz bir suyla sileyim gibi dertler ortadan kalkıyor.

Bir diğer hoş detay ise paket içerisinde hazır gelen temizleyici kimyasal solüsyon. Genelde aynı anda ıslak temizlik de yapan süpürgelerde deterjan kullanımı genelde önerilmediğinden bir süre sonra kötü bir koku oluşuyor. Bu da temiz bir evde istenecek bir şey değil tahmin edersiniz ki. Dreame bu konuda etkileyici bir çözüm olarak kendi solüsyonunu hazırlamış ve bu solüsyon sayesinde hem temizlik daha hijyenik oluyor hem de geride kötü koku kalmıyor.

Kısaca Dreame H12 Pro hem kuru hem ıslak temizlikte oldukça iyi bir performans sergiliyor ve memnun etmeyi başarıyor diyebilirim. Yalnızca ağırlığı biraz fazla geliyor ilk başta ancak fırçaların buna göre tasarlanmış olması sayesinde süpürürken o ağırlığı hissetmiyorsunuz.

Dreame H12 Pro’nun akıllı özellikleri de oldukça kullanışlı

H12 Pro su tanklarının doluluk oranı, modlar arası geçiş gibi durumlarda sesli uyarılar vererek kullanım ve bakımı kolaylaştırıyor. Ayrıca ekran da kalan pil, zemin durumu gibi detayları göstererek temizliğe destek oluyor.

Gelelim makinenin kendi temizliğine

Süpürgelerin farklı parçaları ve temizlik tankları vs. oldukça onları temiz tutmak da ayrı bir iş haline geliyor. Özellikle işin içine bir de ıslak temizlik girdiğinde fırçanın temiz olması hem hijyen hem koku hem de kullanım kolaylığı için kritik bir hal alıyor.

Dreame H12 Pro, bu noktada kendi kendini temizleyen ve kurutan fırçasıyla farkını ortaya koyuyor. Islak temizlik fırçası, şarja takıldığı andan itibaren temizlenmeye başlıyor ve bir saat içinde sıcak hava ile kurutularak tekrar temizliğe hazır hale geliyor. Bu temizleme özelliğini ihtiyaç duyduğunuzda manuel olarak da başlatabiliyorsunuz.

Ayrıca fırça kuru temizlikte kullanım sırasında ve sonrasında da tırtıklı fırça temizleyicisi sayesinde sürekli temizleniyor ve saç tüy gibi kirlerden arınıyor.

Tüm bunlar da makinenin ömrünü uzatmak için gerekli olan bakım ve temizlik süreçlerinde de büyük kolaylık sağlıyor.

Sonuç olarak…

Eğer evinizin hem kuru hem ıslak temizliğinde tüm senaryolarda rahatlıkla kullanabileceğiniz pratik ve güçlü yeni bir süpürge arayışındaysanız, Dreame H12 Pro sunduklarıyla sizi memnun edecektir. Ürünü daha yakından incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.