Akıllı ev temizlik cihazlarıyla tanıdığımız Dreame'in robot süpürgesi DreameBot L10s Pro, kampanyalı fiyatıyla satışta. İşte süpürme ve paspas özelliklerini birleştiren cihazın sunduğu özellikler.

2017 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Dreame Technology, akıllı ev temizlik cihazlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şirket, şimdi de robot süpürgesi DreameBot L10s Pro’yu kampanyalı fiyatıyla satışa sundu. Cihaz, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek önemli özelliklere sahip.

Güçlü süpürme özelliklerini derinlemesine paspas yapma yetkinliğiyle birleştirilen DreameBot L10s Pro, minimalist şarj istasyonu ile temizlikte bir değişiklik yapmadan yer tasarrufu sağlıyor. Süpürürken sunduğu dört emme seviyesi ve paspaslama yaparken kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile de ahşap, fayans, halı, kilim ve diğer zemin kaplamaları için uyarlanabilir temizlik olanaklarını bir araya getiriyor.

Evcil hayvanı olanların tercih edebileceği bir ürün

Özellikle evcil hayvanı olan aileler için ideal bir ürün olan DreameBot L10s Pro, sağladığı emiş gücü ile halıların derinliklerindeki tozları bile rahatlıkla temizlerken tüyleri, kiri, tozu ve kırıntıları ortadan kaldırabiliyor. Sahip olduğu kauçuk fırça ve 5.300 Pa emiş gücü, ürünü evcil hayvan besleyen aileler için uygun hâle getiriyor.

DreameBot L10s Pro, engelleri doğru tespit edebilme ve bir yerlere sıkışmama gibi yeteneklere sahip

DreameBot L10s Pro, evi süpürürken karşısına çıkabilecek olan engelleri doğru bir şekilde tespit ederek masa ve sandalye gibi büyük nesnelerden kaçınma yeteneğine sahip. Ayrıca sahip olduğu sensörler, L10s Pro’nun bir yerlere sıkışıp işleri yarım bırakmasının da önüne geçiyor.

Zemine göre emiş gücünü değiştirebiliyor

DreameBot L10s Pro, kilim ve halı ile kaplı olan zeminlere geldiğinde bunları hissediyor, emiş gücünü bu zeminlere göre otomatik olarak artırarak rahatsız edici kir, toz ve kırıntıları ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca, kilim ve paspas zeminlerde 7 mm yüksekliğe kadar oluşan engelleri otomatik olarak aşabiliyor.

Daha akıllı ve hızlı

DreameBot L10s Pro, temizlenecek ortamın haritasını hızlı bir şekilde çıkartabiliyor ve temizlik rotasını optimize ediyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal çözüm sunan cihaz, akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde 5-10 dakika içerisinde evin haritalamasını hızlı şekilde bitirebiliyor. Sahip olduğu 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde de uzun temizlik seansları gerçekleştirebiliyor.

DreameBot L10s Pro teknik özellikleri:

Emiş gücü: 5.300 Pa

5.300 Pa Batarya Kapasitesi: 5,200 mAh

5,200 mAh Su tankı kapasitesi: 190 ml

190 ml Toz Haznesi: 450L

450L Çalışma süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas) Ses Düzeyi: 20 dB

20 dB Ağırlık: 3.7 KG

Üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal tasarımla buluşturan DreameBot L10s Pro robot süpürge, 15.959 TL'den 11.490 TL'ye düşerek indirimli bir şekilde satışta. Ürünü satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.