Drift ve Yarış Gibi Trafik İhlallerine Yönelik Yeni Düzenleme: Rekor Para Cezaları Verilecek!

Drift, tehlikeli sürüşler, izinsiz yarışlar gibi trafik ihlallerine yönelik yeni düzenleme geliyor. 140 bit TL'ye varan para cezaları, ehliyete el koyma gibi yaptırımlar uygulanacak.

Trafikte yapılan ihlallere yönelik cezalar, düzenli olarak güncelleniyor ve artırılıyordu. Şimdi ise bu konuda önemli bilgiler ortaya çıktı. Ekonomim’in aktardığına göre TBMM Genel Kurulunda görüşülen Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik teklif kapsamında 6 madde daha kabul edildi.

Yapılması beklenen yeni düzenlemelerle birlikte trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanacak para cezalarının miktarlarının artırılacağı, bazı ihlallerde ehliyete el konulacağı ve araçların men edileceği belirtildi. Bu ihlaller arasında drift, yarış, tehlikeli sürüş gibi şeyler de var.

Drift atanlara 140 bin TL, izinsiz yarışlara 46 bin TL para cezası

Paylaşılan bilgilere göre arabayla yapılan drift ve tehlikeli sürüşler yasak kapsamına alındı. Bu tür yasak hareketleri sergileyen sürücülere** 140 bin TL idari para cezası uygulanacağı** bildirildi. Buna ek olarak ehliyetlere 60 gün el konulacak ve araçlar 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Sonunda ise belge iadesi, psikoteknik değerlendirme ve cezanın tamamen ödenmesi şartı olacak.

Öte yandan izin alınmadan yapılan yarışlara yönelik de yenilikler var. Bu tarz yarışlar ve benzeri riskli sürüşleri gerçekleştiren sürücülere 46 bin TL idari para cezası verilecek, ehliyetlerine 2 yıl el konulacak, araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Son olarak bisiklet, e-scooter, motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması da ciddi cezaları beraberinde getirecek. Bu ihlali yapanlara 5 bin TL para cezası kesilmeye başlandığını göreceğiz. Paylaşımlı elektrikli scooter için de Ulaştırma Bakanlığından yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması zorunluluğu geldiğini, belgeyi almadan faaliyet gösterenlere 86.900 TL para cezası kesileceğini belirtelim.