Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Oranı Tahminini Güncelledi

Ekonomik olarak zor günler geçiren ülkemiz, TÜİK'in ve özel şirketlerin enflasyon değerlerine kilitlenmişken Dünya Bankası'ndan güncelleme geldi. Buna göre Türkiye'nin yıl sonu büyüme oranı beklenenin altında kalabilir.

Giderek zorlaşan hayat şartlarının toplumumuza ve ülkemize en büyük etkisi şüphesiz ekonomik oluyor. Son zamanlarda gerek TÜİK verilerine, gerekse özel şirketlerin verilerine göre fazlasıyla yükselen enflasyon, dolar kuru ve vergiler de eklenildiğinde temel ihtiyaç ürünlerine ulaşım bile oldukça kısıtlı bir hal alıyor. Bu durum verilerle de sabitlenmiş durumda.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesi ekonomilerine yönelik güncelleme raporuna göre bölge ekonomisinde bu yıl yüzde 4,1 oranında küçülme bekleniyor. Halihazırda süregelen Rusya-Ukrayna savaşının, iki yıldır devam eden Covid-19 pandemisinden daha büyük sonuçlar doğuracağı da yıl sonunda beklenen büyüme oranlarının altına dipnot olarak belirtiliyor.

Türkiye'nin büyüme oranı beklentilerin altında kalabilir

Yaşanan savaş ve pandemi ile birlikte Ukrayna ekonomisinin yüzde 45,1, Rusya ekonomisinin de yüzde 11,2 oranında küçüleceği söyleniyor. Ayrıca yayınlanan raporda, Rusya ve Ukrayna'da savaş sebebiyle insani ve ekonomik yıkım yaşanabileceği, bölgenin gelişmekte olan ülkelerine büyük darbe vuracağı öngörülüyor. Daha büyük Avrupa ülkeleri ile dünyanın geri kalanında ise ekonomik kayıplar meydana gelebileceği bilgisi, Dünya Bankası'nın yayınladığı raporda yer alıyor.

Olayın Türkiye kısmına baktığımızda ise tıpkı diğer ülkelerdeki gibi savaşın olumsuz etkilerini topraklarımızda hissedeceğiz. Nitekim Dünya Bankası, önceki tahminine yüzde 2 büyüme beklediği ülkemizde savaş sebebiyle 'daha az büyüme' yaşanabileceğini açıkladı.

Buna göre Türkiye, bu yıl daha öncesinde beklenildiği gibi yüzde 2 değil, yüzde 1,4 oranında büyüyecek. Ayrıca faiz indirimleri sebebiyle mikro-finansal istikrarsızlığın arttığı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanacak enerji ve gıda enflasyonunun faiz ile birlikte hesaba katıldığında yoksulların zor günler yaşayacağı raporda belirtildi.

"Geniş ekonomik hasar oluşturabilir"

Rapor sonrasında ülkelere tavsiyelerde bulunan Dünya Bankası ECA Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç, savaş ve salgının geniş ekonomik hasar oluşturabileceğini şu sözlerle açıkladı:

“Hükümetler, riskleri kontrol altına almak, ticaret ve yatırım kanallarındaki olası kopuşları önlemek için makroekonomik tamponlar ve güvenilir politikalarını güçlendirmeli; mülteciler de dahil olmak üzere en savunmasız kişileri korumak için sosyal destek sistemini güçlendirmeli ve istikrarlı bir gelecek oluşturmak için enerji verimliliği sağlamaya odaklanmalı”

Peki sizler Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sizce bu olumsuz havanın kırılması için nasıl bir yol izlenmeli? Yorumlarda buluşalım...