Bakan Nebati'den Enflasyona Dair Dikkat Çekici Açıklama

Bakan Nebati, katıldığı bir etkinlik sırasında enflasyona dair ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Nebati, enflasyonun ne zaman düşüşe geçeceğine yönelik de konuştu.

MÜSİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik duruma dair bazı ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Son 20 yılda Türkiye’nin üstün başarılar elde ettiğini ifade eden Nebati, zorluk zamanlarında birlik ve beraberliğin sağlanması halinde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Gelen bütün kötü yorumlara rağmen Türkiye’nin COVID-19 salgını dönemi boyunca büyümeye devam ettiğini ifade eden Nebati, bu yıl 20 yılın rekorunu kıran enflasyon hakkında da konuştu. Nebati, enflasyonun düşüşü için aralık ayını işaret etti.

"Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz"

Güncel global duruma ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara rağmen Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini aktaran Nebati, geçen yılki büyüme oranının yüzde 11 olduğunu ve kapasite oranlarının yüzde 80’e ulaştığını; ihracatın ise 225 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İçinde bulunduğu küresel kriz ile tedarik, petrol fiyatları ve mal teminindeki ciddi sorunlara rağmen 21. yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olduğunu iddia eden Nebati, “Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz." diyerek Türkiye’nin başarılı bir şekilde yol alacağını söyledi.

Bununla birlikte Nebati, enflasyonla ilgili olarak da ilgi çekici açıklamalarda bulundu. “Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz, “ şeklinde kaydeden Nebati, “İşler daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.