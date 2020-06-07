Dünya Benzeri Gezegenleri Bulmak Sanıldığından Daha Kolay

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Samanyolu'ndaki Güneş benzeri yıldızların daha önce düşünülenden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, Güneş benzeri yıldızların daha fazla olması nedeniyle, Dünya benzeri gezegenlerin de özellikle gençken daha kolay tespit edilebileceğini düşünüyorlar.

Dünya dışındaki gezegenleri bulmak için çabalayan gök bilimcilerin bulmaktan hoşlandıkları şeyler listesi hayli uzundur; ancak hiç şüphe yok ki bunlar arasında en başta gelenlerden biri de Dünya benzeri gezegenleri bulmaktır. Henüz uzak gezegenlerin yüzeylerine bakarak oralarda yaşam olup olmadığını belirleyecek teknolojiye sahip olmasak da uzaktan bakarak o gezegenin nelerden oluştuğunu ve hatta atmosferinin özelliklerini tahmin edebiliriz.

The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya benzeri gezegenleri bulmak için çırpınıp duruyor olsak da bu gezegenler daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabilir. Araştırmada kullanılan verilere göre, Samanyolu'nda bulunan Güneş benzeri yıldızlar muhtemelen daha önce düşünüldüğünden çok daha fazla. Eğer gerçek buysa, Dünya benzeri gezegenler için iyi bir haberle karşı karşıyayız demektir.

Malzeme tutsa bile yörünge elverişsiz olabilir

Güneş gibi yıldızlar kendi etraflarında bir sistem oluşturduklarında, Dünya benzeri gezegenler sıvı magmanın yatağı olarak hayatlarına başlarlar. Bilim insanlarının belirttiğine göre bu magma okyanusu gezegenleri Güneş benzeri yıldızların yakınlarında tespit etmek daha kolay oluyor. Bu tip gezegenler o kadar çok sıcaklık yayıyorlar ki, bilim insanları yeni nesil kızıl ötesi teleskopları kullanarak onlardan gelen parlamayı gözlemleyebiliyorlar.

Bu 'genç Dünyalar' kendi enerjilerinin önemli bir kısmını ısı formunda yaydıkları için bunların yerini belirlemek daha kolay oluyor. Elbette bu, bir şeyleri 'kolay' kılmıyor, yalnızca 'biraz daha kolay' kılıyor. Bu konumlar, yaşı 100 milyon yıldan daha az olan genç yıldız gruplarında bulunuyor ve bunlara 'genç hareket eden gruplar' adı veriliyor. Bu gruplar tipik olarak yalnızca birkaç on yıldız içeriyorlar ve daha öncesinde her gruptaki tüm yıldızları bulup bulmadığımıza karar veremiyorduk çünkü bunlar Samanyolu galaksisinin arka planında kalıyorlardı.

İyi haber, nihayetinde Dünya benzeri bir gezegen haline gelecek sıvı kayalardan oluşan sıcak gök cisimlerini bulmak daha kolay olacak. Kötü haberse, Dünya benzeri gezegenlerin olgunlaşması ve soğuması milyonlarca yıl sürüyor. Dahası, doğru malzemelere sahip bir gezegenin yaşamı sürekli hale getirebilecek bir yörüngesel bölgede olabileceğinin garantisi bulunmuyor.