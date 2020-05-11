Samanyolu’nda Dünya Benzeri Gezegen Keşfedildi

Cantenbury Üniversitesi’nden gökbilimciler, normal şartlarda gezegen tespit edilmesi olasılığının çok düşük olduğu bir yöntemle Samanyolu Galaksisi'nde Dünya’ya benzeyen bir gezegen keşfettiler.

Gökbilimciler, Dünya’ya benzeyen gezegenler bulmak için farklı yöntemlerle evrenin farklı yerlerini gözlemeye devam ediyorlar. Yapılan yeni bir çalışmada, Samanyolu’nda Dünya’ya boyut ve yörünge olarak benzeyen bir gezegen keşfedildi.

Dünya’ya boyutları ve yörünge özellikleri olarak oldukça benzeyen gezegenin etrafında döndüğü yıldızın kütlesi, Güneş’in kütlesinin 10’da biri kadar. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız Güneş'e kıyasla çok küçük olduğundan gezegenin yıldızı ile etkileşimi Güneş-Dünya'dan ziyade Güneş-Neptün'e benziyor.

Dünya’ya çok benzeyen gezegenin özellikleri

Gökbilimciler, 5 saatlik bir gözlem sayesinde gezegenin bir yılının kaç Dünya gününe eşit olduğunu da buldular. Bilim insanları, gezegenin 1 yılının Dünya’nın 617 gününe eşit olduğunu hesapladılar.

Dünya’ya benzeyen yeni gezegenin keşfedilmesinde görev olan gökbilimcilerden Herrera Martin, gezegenin yerçekimsel mikrolensleme adı verilen bir teknik kullanılarak keşfedildiğini açıkladı. Martin, gezegen ve yıldızının birleşik kütle çekimi sayesinde yıldızın yaydığı ışığın bükülmesine neden olduğunu açıkladı. Bu bükme etkisinin ölçülmesi için ise Dünya’nın farklı yerlerindeki teleskoplar kullanıldı.

Martin, Samanyolu’ndaki bir milyon yıldızdan çok küçük bir bölümünün mikrolensleme ile gözlenebileceğini belirtti. Herrera Martin, bu tür gözlemlerin tekrarlanamayacağını söylerken, teknikle bir gezegenin yakalanması olasılığının son derece düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Nadir olarak görülen mikrolensleme, daha önce 2018 yılında gözlendi ve OGLE-2018-BLG-0677 olarak isimlendirildi. Kore Mikrolensleme Teleskop Ağı’ndan (KMNet) bilim insanlarının çalışmasında Şili, Avustralya ve Güney Afrika’daki üç özdeş teleskop kullanıldı. Çalışmada her 15 dakikada bir 100 milyon yıldızdan gelen ışığın çıkışını ölçmek için çok büyük lensler kullanıldı.

Dünya’ya benzeyen gezegenin keşfedilmesinde de Dr. Herrera Martin, mikrolensleme olayındaki ışık çıkışında olağandışı bir şekil keşfetti. Olağandışı şeklin bir gezegen olduğunu tespit etmek için aylar süren bir hesaplama yapıldı.