Dünya’ya Çarpacak Asteroidi Durdurmanın Bir Yolu Açıklandı

Yeni yapılan bir çalışma, Dünya’yı bir asteroidden korumanın yolunun başka bir asteroidden yardım almakta olduğunu ortaya çıkardı. The European Journal Special Topics’te yayınlanan çalışma, bilim dünyası tarafından ilgiyle karşılandı.

Uzay ve uzayın sırlarının yıllardır gizemini koruduğunu ve bilim insanlarının pek çok çalışmasına konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gezegenler ve Güneş sisteminde yer alan asteroidler de bu çalışmalarda sıkça ele alınan konulardan. Yeni bir araştırma da şu sıralar her kesimden insanın takip ettiği, Dünya’ya çarpacak asteroidleri konu ediniyor ve Dünya’yı bu çarpışmadan korumanın en uygun yolunun söz konusu asteroidi başka bir asteroid ile etkisiz hâle getirmek olduğunu söylüyor.

Central Florida Üniversitesi’nden Flaviane Venditti tarafından The European Journal Special Topics'te yayınlanan makalenin, asteroidlerin ağırlık merkezini değiştirmek için bir ip kullanarak yönünü değiştirmeyi önerdiği ortaya çıkmış durumda. Bu çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarının test deneyleri için Asteroid Bennu’yu kullandığını da eklemeden geçmeyelim. Artık tanındığı üzere Bennu, yaklaşık olarak 490 m çapında ve potansiyel olarak tehlikeli bir asteroid olarak biliniyor.

Bennu, incelenmesi önemli bir gök cismi:

Araştırmacılar, çalışmada incelenmesi için seçilen Asteroid Bennu’nun her 6 senede bir Dünya’ya oldukça yakın bir mesafeden geçtiği ve yüksek etki derecelerinden bir tanesine sahip bir gök cismi olduğu için seçildiğini söylüyor. Bunun yanında Bennu’nun yaklaşık 4 saatte bir dönen ve yuvarlanmayı kolaylaştıracak düşük bir yörünge eğimine sahip olduğu da biliniyor. Zaten asteroidi Dünya için tehlikeli hâle getiren özellikler de bunlar.

Bilim insanları; simülasyonun, asteroid çarpmalarını hafifletmek için düşünülen yöntemin dinamik olarak uygulanabilir olduğunu gösterdiğini iletiyor ve çalışılan tekniğin mevcut uyarı süresini dikkate alarak sistem için farklı parametreleri değiştirip sapma miktarını ayarladığını aktarıyor. Gezegeni korumak için üzerinde çalışılan bu bağlı asteroid sistemlerinin dinamiği üzerinde yapılan araştırmar hâlihazırda devam ediyor. Araştırmacılardan önümüzdeki günlerde gelecek konuyla ilgili yeni bilgiler merakla bekleniyor.