Dünya Genelinde Koronavirüse Bağlı Ölüm Sayısı 100 Bini Aştı

Koronavirüs salgınında dünya çapında vaka ve ölü sayısı gittikçe artmaya devam ediyor. Bugün gelen son güncellemelere göre can kaybı sayısı 100 bini geçerken onaylanmış vaka sayısı da 1 milyon 650 bini aştı.

2020'ye girerken dünya çapında etkili olacak bir virüs salgınına maruz kalacağımız hiçbirimizin aklına gelmezdi. Çin’de ortaya çıktıktan sonra çok geçmeden diğer ülkelere yayılıp tek gündem hâline gelen koronavirüs, her geçen gün yeni insanları enfekte etmeye ve yaşam kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Şu anda vaka sayısının 1 milyon 650 bin 210 olduğu, ölü sayısınınsa 100 bin 376 kişiye ulaştığı açıklanmış durumda.

Vaka sayısının sıralandığı listenin başında, 475 bin 749 vakayla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD’yi 157 bin 53 vakayla İspanya izlerken 3. sırada 147 bin 577 vaka sayısıyla İtalya var. Listenin 4. sırasında 119 bin 624 vakayla Almanya, 5. sırasındaysa 118 bin 790 vakayla Fransa yer alıyor. Toplam 47 bin 29 vaka sayısıyla Türkiye bu listenin 9. sırasında.

Türkiye, hayatını kaybedenlerin sayısında 11. sırada:

Ölümlerin sıralandığı liste için sayılar her geçen gün artış gösterse de ülke bazında düşüşler de söz konusu. Geçen hafta salgından en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke olan İtalya’da ölümler azalmaya başlamış görünüyor. Yine de son 24 saatte eklenen 570 ölümle beraber toplam 18 bin 849 can kaybı sayısıyla İtalya bu listenin başını çekiyor.

15 bin 970 can kaybıyla İspanya ikinci sırada. Son 24 saatte ölü sayısının 987 kişi artarak toplamda 12 bin 210 olduğu Fransa 3. sırada yer alıyor. Türkiye ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde açıklanan son bilgilere göre toplamda 1.006 vefat ile listenin 11. sırasında bulunuyor.

Yemen’den ilk vaka haberi geldi:

Koronavirüs vakası görülen ülkeler arasına bugün Yemen de katıldı. Ülke çapında salgınla mücadele eden acil durum komitesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada virüse yakalanan hastaya gerekli tedavilerin uygulandığı ve hastanın durumunun stabil olduğu belirtildi.

Virüsün görüldüğü ilk ülke olan Çin’dense umut verici gelişmeler paylaşıldı. Duyuruya göre ülkede vaka sayısında düne kıyasla düşüş oldu.