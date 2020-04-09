Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kısa süre önce duyurduğu Pandemi İzolasyon Takip Sistemi, bugün hizmete girdi. Bu sistemle birlikte izolasyon altında olan kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları durumunda telefonlarına mesaj gidecek.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 'Pandemi İzolasyon Takip Sistemi' devreye alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında bugün izolasyon bölgesini terk eden kişilerin telefonlarına “İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin” şeklinde bir mesaj gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün koronavirüse karşı önlem olarak insanların dijital yöntemle takip edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda evde izolasyon altında olan kişiler, dışarı çıktıkları takdirde tespit ediliyor ve evlerine dönmeleri isteniyor.

Bu mesajın, koronavirüs testi pozitif çıkan ve onlarla temas eden insanlar dışında, kronik rahatsızlığı bulunmasına rağmen sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere gönderileceği belirtildi. Telefonuna bu mesaj gelen kişiler hâlâ izolasyon bölgelerine geri dönmezlerse uygulama aracılığıyla polis ekipleri haberdar edilecek ve idari işlem başlatılacak.

Pandemi İzolasyon Takip Sistemi kapsamında istendiği takdirde emniyet görevlileri de kişilerin bilgilerini sorgulayıp izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Yayılımın önlenmesi hedefleniyor:

Sağlık Bakanlığı, bu uygulamayla birlikte risk grubunda olan kişilerin daha fazla insana COVID-19 bulaştırmasını engellemeye çalışacak. Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin ortaklığında hizmete başlayan bu yeni uygulama, pozitif vaka ve risk grubundaki kişilerin daha fazla kontrol altında olmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre bu proje kapsamında elde edilen veriler başka amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiğinde tüm veriler imha edilecek. Verilerin başka bir amaçla kullanılmaması ve sistemin güvenliği, doğrudan devlet güvencesinde olacak.