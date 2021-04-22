Bugün 22 Nisan ‘Dünya Günü’ydü. 50 yılı aşkın süredir kutlanan bu günün amacı, dünyamızı tehdit eden sorunların farkına varmak ve gezegenin güzelliklerini kutlamak. Biz de bu yüzden gün bitmeden Dünya Günü’nün önemine ve kutlamak için neler yapılabileceğine kısaca değindik. Dünya Günü’nüz kutlu olsun!

Modern yaşamın koşuşturmaları bize bazen unuttursa da gezegenimiz, bizim tek yuvamız. Milyarlarca yıldır var olan Dünya, 3,7 milyar yıl önce yaşamı kendine dahil ederek zenginleşti ve bize yuvalık edecek hale geldi. Geleceğimizde Mars ya da başka bir gezegenin yeri olma ihtimali her ne kadar heyecan verici olsa da bilmeliyiz ki Dünya da hâlâ geleceğimize dahil. Bulunduğumuz çağ dolayısıyla gezegenimize yüklediğimiz yük her gün artmakta ve bu, doğaya büyük zararlar vermekte. Ancak teknolojimizden ödün vermeden belli sorumluluklar alarak bunun önüne geçmek mümkün. Bu da hükümetlerin alacağı ortak kararlara kalıyor.

Bu sorunlara dikkat çekmek ve dünyanın güzelliklerini kutlamak için ortaya çıkarılan Dünya Günü (Earth Day), 51 yıldır düşünülmesi gereken bazı şeyleri insanlara hatırlatıyor. Her 22 Nisan’da dünyanın dört bir yanından gelen farkındalık kampanyaları hükümetleri, kuruluşları, hatta bireyleri Dünya için harekete geçmeye motive ediyor.

Dünya Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Günü fikri, 1969 yılında San Francisco’da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı’nda ilk kez ortaya atıldı. Fikrin sahibi olan Amerikalı aktivist John McConnell, çevresel tehditlere dikkat çekmek ve gezegenin güzelliklerini hatırlamak için ekinoks zamanını, yani 21 Nisan’ı önermişti. Ancak çok geniş kitleler tarafından destek gören ilk hareket, Gaylord Nelson ve Denis Hayes önderliğinde 22 Nisan 1970’te gerçekleşti. İlk Dünya Günü kutlaması olarak tarihe geçen harekete yaklaşık 20 milyon kişi katıldı. Böylesine büyük bir destek, ABD’nin ‘Temiz Hava Yasası’ ve ‘Temiz Su Yasaları’nın çıkış nedeni oldu.

Dünya Günü evde nasıl kutlanır?

Pandemi nedeniyle 22 Nisan’da milyonların katıldığı sempozyumlar ve yürüyüşler düzenlenemedi, ancak bu durum günün anlamını azaltmıyor. Hemen şu an farkına varabileceğimiz şeylerle daha da bilinçlenmek; harekete geçmek ve harekete geçirmek mümkün.

Çevre sorunlarına dikkat çeken sürdürülebilir yaşam platformu Yeşilist, Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle Dünya Günü’nde harekete geçmenizi sağlayacak 9 basit adımdan bahsetti. Herkesin uygulayabileceği bu basit adımlar, geniş kitlelerce benimsendiği takdirde çevresel anlamda çok önemli gelişmelere neden olabilir.

'Dünya Günü İçin 9 Adım'

Görseldeki 9 adım; israftan kaçınmak, gereksiz tüketimi azaltmak ve çevreye verilen zararı giderebilmek için benimsenebilecek küçük adımlardan oluşuyor. Devletlerin markaların çevreyi korumak adına aldığı kararlar her ne kadar büyük ölçekte daha fazla etki gösterse de bireylerin ve ailelerin seçimleri bu süreçte oldukça etkin rol oynuyor. Vatandaşların benimsediği yaşam tarzı, hükümetlerin yasalarına da yansıyabildiğinden dolayı şimdi harekete geçmek bizlere düşüyor.

Peki siz Dünya Günü’nde yaşam tarzınızla ilgili yeni bir karar aldınız mı? Konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Fikir ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!