Dünya'nın Nasıl Oluştuğuna Dair Yeni Teori Ortaya Atıldı

Bilim insanları uzun yıllardan beri yaşadığımız bu gezegenin nasıl oluştuğu hakkında araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya birbirinden farklı iddialar çıkıyor. Şimdiyse bu araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Kopenhag Üniversitesi’nin, dünyamızın nasıl oluştuğu hakkında bir fikri var.

Var olan bir teoriye göre Dünya’nın oluşumu büyük gezegenlerin çarpışmasıyla oluştu. Rastgele çarpışan büyük gezegenlerin dünyamızı oluşturduğu düşünülürken Kopenhag Üniversitesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili çalışma yapan Martin Schiller, Dünya'nın kozmik tozun birikmesiyle gezegenlerin oluştuğunu söyledi. Araştırma sonucunda ortaya yeni bir teori ve alternatif çıktı.

Dünya, biriken tozlarla bir anda meydana geldi:

Araştırmacılar, gezegenlerin kozmik toz birikmesi yoluyla oluştuğu teorisinin kanıtlarına dayanarak aynı sürecin evrende başka yerlerde gerçekleşebileceğini savunuyor. Çalışmanın baş yazarı Doçent Martin Schiller, bu konu hakkında yaptığı açıklamada: "Diğer bir fikirse aslında her şeyin tozdan başladığı fikri. Milimetre boyutlarındaki nesnelerin hepsi bir araya geliyor, resmen genişleyen cismin üzerine yağıyor ve bir çırpıda gezegeni oluşturuyor. Dünya'nın bir anda oluşması çıkarımı, yalnızca Güneş Sistemi için ilginç bir konu değil. Bu durum, aynı zamanda evrenin başka yerlerinde gezegenlerin oluşmasını değerlendirme konusu için de oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, bu kırılgan göktaşı tipindeki tozun, Güneş Sistemi'nin toplu bileşmesine bağlı olarak oluştuğunu savunuyor. Bu gibi tozların, büyüyen Güneş!e gazla aktarıldığı ve birleştiği ifade edildi.

Yapılan araştırmanın ışığında, şimdiye kadar bilimsel olarak kanıtlanmış olan demir izotoplarının en hassas ölçümleri belirlendi. Farklı meteorlarda izotopik karışımı inceleyen araştırmacılar Dünya'dakine benzer bir bileşime sahip sadece bir tür meteoritik malzeme buldular: CI kumlu göktaşları. Schiller, Dünya'nın oluşumunun yaklaşık beş milyon yıl sürdüğünü ve gezegenimizin CI kumlu göktaşları sayesinde oluştuğunu savundu. Araştırmacılar, Dünya'nın demir çekirdeğinin de bu yöntemle oluştuğunu tahmin ediyor.