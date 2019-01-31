Dünya’nın Manyetik Alanı Yokolmanın Eşiğinden Dönmüş

Dünya’nın neredeyse kaybolmaya yüz tutan manyetik alanı, başka bir jeolojik fenomen sayesinde varlığına devam edebilmiş.

Dünyanın manyetik alanı olmasaydı ne olurdu? Dünya, maruz kalacağı yoğun Güneş radyasyonu sebebiyle cansız, soluk bir taş parçası olarak uzayda boş boş yuvarlanırdı.

Nature Geoscience dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, bu felaket bundan tam 565 milyon yıl önce gerçekleşmeye oldukça yakınmış. Dünyanın o dönemde tamamen sıvı olan çekirdeğindeki hareketleri inceleyen bilim insanları, Kanada Quebec’de bulunan plajiyoklas ve klinopiroksen iğneleri kullanarak o dönemdeki manyetizma faaliyetleri hakkında fikir sahibi oldu.

Araştırmanın yazarlarından Rochester Üniversitesi’nden John Tarduno, bu malzemenin çok iyi manyetik alan kaydı tuttuğunu söylüyor. Yaptıkları incelemelerde ise 565 milyon yıl önce, gezegenimizin manyetik alanının 10 kat daha zayıf olduğunu keşfettiler.

Bu dönemde kutupların sık sık yer değiştirdiği, manyetik alanın çok düzensiz ve dengesiz olduğu düşünülüyor. Gezegenin manyetik alanını kurtaran ise, gezegenin yine kendisi olmuş. O dönemde soğuyan çekirdek katılaşmaya başlayınca daha güçlü ve daha düzenli bir manyetik alan ortaya çıkmış. Demir gibi elementler çekirdekte katılaşırken, oksijen, magnezyum ve silikon gibi maddeler yüzeye savruldu. Bu maddelerin hareketi de elektriksel akım ve manyetik alan oluşturdu.

Araştırmacılar, manyetik kutup değişimlerinin canlılara olan etkilerinden ise emin değiller. Ellerinde de canlıların zarar gördüğünü ispatlayacak hiçbir delil yok.