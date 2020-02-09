Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de patlak veren Corona virüsüyle savaşmak için virüsün kaynağı olan Çin'e sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip gönderiyor. Örgüt, bu taleplerinin Çin tarafından olumlu yönde karşılandığını açıkladı.

2019 yılının aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde yeni bir virüs salgını patlak verdi. İlk başlarda yalnızca uzak doğu ülkelerinde görülen Corona virüsü, kısa süre içerisinde neredeyse her kıtada görülmeye başladı ve birçok ülkede çeşitli vakalar ortaya çıktı.

Corona virüsü (2019-nCoV), bugüne kadar teyit edilen ve paylaşılan verilere göre 37.549 kişiye bulaştı. Bu insanların %2’si, yani 813 kişi virüsten kaynaklı enfeksiyonlardan dolayı yaşamını yitirdi. Böylelikle virüs, diğer ölümcül koronavirüs tipi olan SARS’ın ölüm sayısını geçti.

Dünya Sağlık Örgütü Çin'e ekip gönderiyor:

Dünya Sağlık Örgütü, bundan 9 gün önce tüm dünyaya yayılmakta olan Corona virüsü tehlikesinden dolayı virüs için “uluslararası acil durum” ilan etti. Bunun sonucunda birçok ülkeden artırılmış önlemler alınmaya başlandı. Bugünse yine Dünya Sağlık Örgütü’nde yeni bir gelişme oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, örgüt liderliğindeki uluslararası ekibin Çin’e gönderilmesi konusunda Çin’den olumlu geri dönüş alındığını açıkladı. Örgüt, sağlık ekibi liderlerinin pazartesi ya da salı günü yola çıkacağını, üyelerin ise Çin’e daha sonra gideceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’e göndereceği sağlık ekibinin içinde Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC)'den de sağlık uzmanlarının bulunabileceği de açıklamada yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü, ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşmazken hazırlıkların tamamlanmasının ardından açıklama yapılacağını belirtti.

Corona virüsü bugüne kadar Çin dışında 24 ülkede görüldü. Virüsün yayılmasını önleyebilmek için birçok ülke havalimanlarında termal kameralarla Çin’den gelen yolcuları takibe aldı. Bunun dışında birçok havayolu Çin’e olan ve Çin’den gelen seferlerini durdurdu.

Corona virüsü, yalnızca insan hayatını değil, sektörleri de etkilemeye devam etti. Renault, virüs yüzünden Güney Kore birimini ve Hyundai, Güney Kore’deki devasa üretim tesisini kapattı; Apple ve Starbucks gibi birçok şirket Çin’deki faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu. Bunun dışında diğer sektörlerde de benzer gelişmeler yaşandı.